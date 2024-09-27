Ударная авиабомба разбила технику ВСУ в Курском приграничье

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Авиабомба разбомбила технику ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — передает ТАСС. В Минобороны добавили, что экипаж получил от разведки свидетельства об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ, после чего благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские военнослужащие потеряли контроль над 12 населенными пунктами из захваченной ими части Курской области. Секретарь Государственного совета РФ Александр Дюмин убежден, что освободить территорию Курской области от ВСУ поможет план Генштаба РФ.

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — передает ТАСС. В Минобороны добавили, что экипаж получил от разведки свидетельства об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ, после чего благополучно вернулся на аэродром вылета. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские военнослужащие потеряли контроль над 12 населенными пунктами из захваченной ими части Курской области. Секретарь Государственного совета РФ Александр Дюмин убежден, что освободить территорию Курской области от ВСУ поможет план Генштаба РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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