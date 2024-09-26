В Тюменской области возник дефицит воспитателей

Средняя зарплата воспитателей увеличилась на 13% во сравнению с прошлым годом
В Тюменской области на 41% по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий для воспитателей. Об это сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
«В январе — неполном сентябре тюменскими дошкольными учреждениями было открыто на 41% больше вакансий для воспитателей, чем год назад. По России динамика ниже — на 24% больше вакансий», — такие данные предоставили аналитики hh.ru.
Там также отметили, что средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 33 900 рублей. По данным аналитиков, она увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом.
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