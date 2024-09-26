26 сентября 2024

В Тюменской области возник дефицит воспитателей

В Тюменской области количество вакансий для воспитателей увеличилось на 41%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата воспитателей увеличилась на 13% во сравнению с прошлым годом
Средняя зарплата воспитателей увеличилась на 13% во сравнению с прошлым годом Фото:

В Тюменской области на 41% по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий для воспитателей. Об это сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

«В январе — неполном сентябре тюменскими дошкольными учреждениями было открыто на 41% больше вакансий для воспитателей, чем год назад. По России динамика ниже — на 24% больше вакансий», — такие данные предоставили аналитики hh.ru.

Там также отметили, что средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 33 900 рублей. По данным аналитиков, она увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом.

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В Тюменской области на 41% по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий для воспитателей. Об это сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. «В январе — неполном сентябре тюменскими дошкольными учреждениями было открыто на 41% больше вакансий для воспитателей, чем год назад. По России динамика ниже — на 24% больше вакансий», — такие данные предоставили аналитики hh.ru. Там также отметили, что средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 33 900 рублей. По данным аналитиков, она увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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