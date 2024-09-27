Мигрантам пообещали дать ВНЖ в России после трехлетнего брака

Мигрантам станет труднее получить гражданство и усыновить детей в России. О нюансах рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Предложено упрощенное оформление временного проживания только после трех лет брака с гражданином РФ. Также вводится мера против фиктивного отцовства и материнства, что поможет предотвратить мошеннические схемы для получения разрешений на проживание и гражданства», — написал Володин в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что если брак основан на любви, это не помешает созданию семьи и укреплению союза. Также Володин указал на данные МВД: с 2021 года зарегистрировано более 4,3 тысячи фиктивных браков с целью получения миграционного статуса. Спикер предложил, чтобы вид на жительство после усыновления ребенка-гражданина РФ можно было получить только спустя три года совместного проживания или ведения совместного хозяйства, что должно быть подтверждено в суде.
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