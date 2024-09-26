26 сентября 2024

Челябинского фермера обязали избавить землю от патогенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суды подтвердили законность предписания Россельхознадзора
Суды подтвердили законность предписания Россельхознадзора Фото:

Фермера в Троицком районе (Челябинская область) Россельхознадзор обязал избавить земельные участки от патогенных микроорганизмов. Как 27 сентября сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, Арбитражный суд Уральского округа поддержал ведомство в кассационной инстанции.

«Суды нескольких инстанций признали законным и обоснованным предписание службы об устранении нарушений земельного законодательства главой крестьянско-фермерского хозяйства А. Резниченко. Управление предписало ликвидировать микробиологическое загрязнение земельных участков сельхозназначения путем рекультивации», — отметили в Россельхознадзоре.

В июле 2023 года ведомство провело внеплановую проверку, выявив загрязнение почвы. С выданным предписанием об устранении нарушений законодательства фермер не согласился и обжаловал документ в суде. Действия надзорного ведомства признаны законными.

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Фермера в Троицком районе (Челябинская область) Россельхознадзор обязал избавить земельные участки от патогенных микроорганизмов. Как 27 сентября сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, Арбитражный суд Уральского округа поддержал ведомство в кассационной инстанции. «Суды нескольких инстанций признали законным и обоснованным предписание службы об устранении нарушений земельного законодательства главой крестьянско-фермерского хозяйства А. Резниченко. Управление предписало ликвидировать микробиологическое загрязнение земельных участков сельхозназначения путем рекультивации», — отметили в Россельхознадзоре. В июле 2023 года ведомство провело внеплановую проверку, выявив загрязнение почвы. С выданным предписанием об устранении нарушений законодательства фермер не согласился и обжаловал документ в суде. Действия надзорного ведомства признаны законными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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