Челябинского фермера обязали избавить землю от патогенов

Фермера в Троицком районе (Челябинская область) Россельхознадзор обязал избавить земельные участки от патогенных микроорганизмов. Как 27 сентября сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, Арбитражный суд Уральского округа поддержал ведомство в кассационной инстанции.
«Суды нескольких инстанций признали законным и обоснованным предписание службы об устранении нарушений земельного законодательства главой крестьянско-фермерского хозяйства А. Резниченко. Управление предписало ликвидировать микробиологическое загрязнение земельных участков сельхозназначения путем рекультивации», — отметили в Россельхознадзоре.
В июле 2023 года ведомство провело внеплановую проверку, выявив загрязнение почвы. С выданным предписанием об устранении нарушений законодательства фермер не согласился и обжаловал документ в суде. Действия надзорного ведомства признаны законными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!