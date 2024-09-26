26 сентября 2024

Екатеринбуржцы бросились покупать iPhone 16 за сотни тысяч

«Авито»: в Екатеринбурге продажи iPhone 16 оказались выше ожидаемых
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, apple, логотип
iPhone 16 Pro Max Фото:

В Екатеринбурге продажи iPhone 16 оказались в четыре раза активнее в сравнении с запуском прошлогодней модели iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Молле», аналитики изучили цены на новые телефоны и спрос на них.

«С момента официального старта продаж [24 сентября прим. ред.] екатеринбуржцы купили более сотни смартфонов iPhone 16. Продавцы выложили более 18 тысяч объявлений с предложениями о продаже или предзаказе новой модели», — говорится в релизе. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max, его стоимость начинается от 200 тысяч рублей.

iPhone 16 Pro с минимальным объемом памяти можно приобрести от 160 тысяч рублей. Базовая модель iPhone 16 стоит от 100 тысяч рублей и пользуется большей популярностью, чем iPhone 16 Plus, который можно купить по цене от 120 тысяч рублей, но предложений о его продаже значительно меньше.

«Мы ожидаем, что продажи iPhone 16 будут на уровне или выше прошлогодних по сравнению с iPhone 15», — рассказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника». Он также добавил, что продажи смартфонов Apple выросли на 9% в сравнении с прошлым годом.

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В Екатеринбурге продажи iPhone 16 оказались в четыре раза активнее в сравнении с запуском прошлогодней модели iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Молле», аналитики изучили цены на новые телефоны и спрос на них. «С момента официального старта продаж [24 сентября прим. ред.] екатеринбуржцы купили более сотни смартфонов iPhone 16. Продавцы выложили более 18 тысяч объявлений с предложениями о продаже или предзаказе новой модели», — говорится в релизе. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max, его стоимость начинается от 200 тысяч рублей. iPhone 16 Pro с минимальным объемом памяти можно приобрести от 160 тысяч рублей. Базовая модель iPhone 16 стоит от 100 тысяч рублей и пользуется большей популярностью, чем iPhone 16 Plus, который можно купить по цене от 120 тысяч рублей, но предложений о его продаже значительно меньше. «Мы ожидаем, что продажи iPhone 16 будут на уровне или выше прошлогодних по сравнению с iPhone 15», — рассказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника». Он также добавил, что продажи смартфонов Apple выросли на 9% в сравнении с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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