Екатеринбуржцы бросились покупать iPhone 16 за сотни тысяч

«Авито»: в Екатеринбурге продажи iPhone 16 оказались выше ожидаемых

27 сентября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

iPhone 16 Pro Max Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге продажи iPhone 16 оказались в четыре раза активнее в сравнении с запуском прошлогодней модели iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Молле», аналитики изучили цены на новые телефоны и спрос на них. «С момента официального старта продаж [24 сентября прим. ред.] екатеринбуржцы купили более сотни смартфонов iPhone 16. Продавцы выложили более 18 тысяч объявлений с предложениями о продаже или предзаказе новой модели», — говорится в релизе. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max, его стоимость начинается от 200 тысяч рублей. iPhone 16 Pro с минимальным объемом памяти можно приобрести от 160 тысяч рублей. Базовая модель iPhone 16 стоит от 100 тысяч рублей и пользуется большей популярностью, чем iPhone 16 Plus, который можно купить по цене от 120 тысяч рублей, но предложений о его продаже значительно меньше. «Мы ожидаем, что продажи iPhone 16 будут на уровне или выше прошлогодних по сравнению с iPhone 15», — рассказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника». Он также добавил, что продажи смартфонов Apple выросли на 9% в сравнении с прошлым годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продажи iPhone 16 оказались в четыре раза активнее в сравнении с запуском прошлогодней модели iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Молле», аналитики изучили цены на новые телефоны и спрос на них. «С момента официального старта продаж [24 сентября прим. ред.] екатеринбуржцы купили более сотни смартфонов iPhone 16. Продавцы выложили более 18 тысяч объявлений с предложениями о продаже или предзаказе новой модели», — говорится в релизе. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max, его стоимость начинается от 200 тысяч рублей. iPhone 16 Pro с минимальным объемом памяти можно приобрести от 160 тысяч рублей. Базовая модель iPhone 16 стоит от 100 тысяч рублей и пользуется большей популярностью, чем iPhone 16 Plus, который можно купить по цене от 120 тысяч рублей, но предложений о его продаже значительно меньше. «Мы ожидаем, что продажи iPhone 16 будут на уровне или выше прошлогодних по сравнению с iPhone 15», — рассказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника». Он также добавил, что продажи смартфонов Apple выросли на 9% в сравнении с прошлым годом.