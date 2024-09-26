26 сентября 2024

Город Далматово Курганской области останется без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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30 сентября в Далматово отключат водоснабжение, 1 октября вода будет непригодна для питья
30 сентября в Далматово отключат водоснабжение, 1 октября вода будет непригодна для питья Фото:

В городе Далматово Курганской области 30 сентября запланировано отключение водоснабжения. Об этом сообщает администрация Далматовского округа.

«30 сентября с 09-00 до 17-00 МП „Водхоз“ проводит плановые работы. Холодное водоснабжение будет полностью отключено в городе Далматово. 01.10.2024 воду нежелательно употреблять в пищу, она будет реактивирована», — указано в сообщении администрации.

Жителей Далматово просят заранее сделать необходимый запас воды. В социально-значимых объектах города вода также будет запасена.

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В городе Далматово Курганской области 30 сентября запланировано отключение водоснабжения. Об этом сообщает администрация Далматовского округа. «30 сентября с 09-00 до 17-00 МП „Водхоз“ проводит плановые работы. Холодное водоснабжение будет полностью отключено в городе Далматово. 01.10.2024 воду нежелательно употреблять в пищу, она будет реактивирована», — указано в сообщении администрации. Жителей Далматово просят заранее сделать необходимый запас воды. В социально-значимых объектах города вода также будет запасена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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