Город Далматово Курганской области останется без воды

30 сентября в Далматово отключат водоснабжение, 1 октября вода будет непригодна для питья
В городе Далматово Курганской области 30 сентября запланировано отключение водоснабжения. Об этом сообщает администрация Далматовского округа.
«30 сентября с 09-00 до 17-00 МП „Водхоз“ проводит плановые работы. Холодное водоснабжение будет полностью отключено в городе Далматово. 01.10.2024 воду нежелательно употреблять в пищу, она будет реактивирована», — указано в сообщении администрации.
Жителей Далматово просят заранее сделать необходимый запас воды. В социально-значимых объектах города вода также будет запасена.
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