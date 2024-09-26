Пермь стала лидером по количеству советского жилья серди городов-миллионников

27 сентября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Больше всего советских домов в Свердловском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми доля советского жилья составляет более 80% от всего фонда вторичной недвижимости в городе. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Пермь занимает первое место в рейтинге городов-миллионников, с наибольшей долей жилых домов советского периода — они составляют 82% от всего фонда вторичного жилья в городе. Цены на квартиры в них стартуют от 38 тысяч рублей за квадратный метр и доходят до 213 тысяч рублей», — сказано в сообщении. До войны жилье в основном строили в Свердловском районе. В среднем стоимость квадратного метра в доме, возведенном в 1939 году, составляет 92 тысячи рублей. В послевоенное время началось более активное строительство. Доля домов этого периода в городе — 80%. Квадратный метр в многоэтажке 1980 года постройки стоит 110 тысяч рублей. Также в Перми осталось несколько построек дореволюционного времени. Их доля — 2% от всей вторичной недвижимости. Дома современной постройки, к которым аналитики отнесли объекты, возведенные до 2019 года, составляют только 16% от всей «вторички». Больше всего их в Мотовилихинском районе, а средняя стоимость квадратного метра в доме 1993 года — 95 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми доля советского жилья составляет более 80% от всего фонда вторичной недвижимости в городе. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Пермь занимает первое место в рейтинге городов-миллионников, с наибольшей долей жилых домов советского периода — они составляют 82% от всего фонда вторичного жилья в городе. Цены на квартиры в них стартуют от 38 тысяч рублей за квадратный метр и доходят до 213 тысяч рублей», — сказано в сообщении. До войны жилье в основном строили в Свердловском районе. В среднем стоимость квадратного метра в доме, возведенном в 1939 году, составляет 92 тысячи рублей. В послевоенное время началось более активное строительство. Доля домов этого периода в городе — 80%. Квадратный метр в многоэтажке 1980 года постройки стоит 110 тысяч рублей. Также в Перми осталось несколько построек дореволюционного времени. Их доля — 2% от всей вторичной недвижимости. Дома современной постройки, к которым аналитики отнесли объекты, возведенные до 2019 года, составляют только 16% от всей «вторички». Больше всего их в Мотовилихинском районе, а средняя стоимость квадратного метра в доме 1993 года — 95 тысяч рублей.