Российские военные рассказали о новой хитрости бойцов ВСУ

Украинские операторы БПЛА в Курской области начали применять специальные устройства для дистанционного минирования, сбрасывая растяжки с дронов. Об этом рассказали военнослужащие ВС РФ.
«Растяжки сбрасывают с дрона. Они приобретают треугольный вид», — передает слова бойца с позывным Шмель РИА «Новости». Он отметил, что при попадании на одну растяжку сработают все три.
В Курской области продолжается операция по вытеснению украинских сил с территории региона. Российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в область. Все атаки произошли в Глушковском районе, где украинская армия понесла потери: 40 человек и несколько единиц техники, включая боевую машину пехоты и бронемашины. Удары были нанесены армейской авиацией и артиллерией по скоплениям ВСУ в различных районах области, передает 360.ru.
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