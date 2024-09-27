Российские военные рассказали о новой хитрости бойцов ВСУ

Морпех Шмель: в Курской области ВСУ применяют растяжки-треугольники
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ВСУ применяют в Курской области необычные растяжки
ВСУ применяют в Курской области необычные растяжки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские операторы БПЛА в Курской области начали применять специальные устройства для дистанционного минирования, сбрасывая растяжки с дронов. Об этом рассказали военнослужащие ВС РФ.

«Растяжки сбрасывают с дрона. Они приобретают треугольный вид», — передает слова бойца с позывным Шмель РИА «Новости». Он отметил, что при попадании на одну растяжку сработают все три.

В Курской области продолжается операция по вытеснению украинских сил с территории региона. Российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в область. Все атаки произошли в Глушковском районе, где украинская армия понесла потери: 40 человек и несколько единиц техники, включая боевую машину пехоты и бронемашины. Удары были нанесены армейской авиацией и артиллерией по скоплениям ВСУ в различных районах области, передает 360.ru.

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Украинские операторы БПЛА в Курской области начали применять специальные устройства для дистанционного минирования, сбрасывая растяжки с дронов. Об этом рассказали военнослужащие ВС РФ. «Растяжки сбрасывают с дрона. Они приобретают треугольный вид», — передает слова бойца с позывным Шмель РИА «Новости». Он отметил, что при попадании на одну растяжку сработают все три. В Курской области продолжается операция по вытеснению украинских сил с территории региона. Российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в область. Все атаки произошли в Глушковском районе, где украинская армия понесла потери: 40 человек и несколько единиц техники, включая боевую машину пехоты и бронемашины. Удары были нанесены армейской авиацией и артиллерией по скоплениям ВСУ в различных районах области, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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