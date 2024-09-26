26 сентября 2024

Сколько свердловчан отправятся в армию в рамках осеннего призыва

Более трех тысяч свердловчан отправятся в армию в рамках осеннего призыва
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган, армия, призывники, новобранцы, призыв в армию
Повестки будут рассылать до 31 декабря Фото:

Более трех тысяч жителей Свердловской области получат повестки в рамках осеннего призыва в армию. Указ о старте ежегодного призыва подписал губернатор Евгений Куйвашев, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Решения о годности призывников традиционно будут приниматься на основании заключений медиков. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию призовут более трех тысяч свердловчан», — следует из сообщения. Призывную комиссию возглавил Куйвашев.

Свердловчане будут получать повестки с 1 октября и до 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, родившиеся с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года. Подробнее о том, что необходимо знать будущим срочникам — в отдельном материале URA.RU.

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Более трех тысяч жителей Свердловской области получат повестки в рамках осеннего призыва в армию. Указ о старте ежегодного призыва подписал губернатор Евгений Куйвашев, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Решения о годности призывников традиционно будут приниматься на основании заключений медиков. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию призовут более трех тысяч свердловчан», — следует из сообщения. Призывную комиссию возглавил Куйвашев. Свердловчане будут получать повестки с 1 октября и до 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, родившиеся с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года. Подробнее о том, что необходимо знать будущим срочникам — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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