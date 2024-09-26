Челябинцев предупредили о включении сирен и перехвате телесигнала

Сирены системы оповещения населения заработают в Челябинской области 2 октября

27 сентября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Проверку систем оповещения населения проведут в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 2 октября состоится проверка систем оповещения населения. С 10:00 до 14:00 прозвучат электросирены и громкоговорители. Кроме того, через домофоны и телевещание будут распространяться проверочные сигналы, сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства региона. «С 10:43 до 10:44 местного времени будет осуществлено замещение сигнала наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и экстренного информирования. По радиоприемникам прозвучит информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании „Интерсвязь“ будет произведен запуск проверочного речевого сигнала», — сообщили в пресс-службе. В это же время пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. Также в городском транспорте будет транслироваться предупреждающее сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 2 октября состоится проверка систем оповещения населения. С 10:00 до 14:00 прозвучат электросирены и громкоговорители. Кроме того, через домофоны и телевещание будут распространяться проверочные сигналы, сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства региона. «С 10:43 до 10:44 местного времени будет осуществлено замещение сигнала наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и экстренного информирования. По радиоприемникам прозвучит информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании „Интерсвязь“ будет произведен запуск проверочного речевого сигнала», — сообщили в пресс-службе. В это же время пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. Также в городском транспорте будет транслироваться предупреждающее сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер.