Челябинцев предупредили о включении сирен и перехвате телесигнала

В Челябинской области 2 октября состоится проверка систем оповещения населения. С 10:00 до 14:00 прозвучат электросирены и громкоговорители. Кроме того, через домофоны и телевещание будут распространяться проверочные сигналы, сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства региона.
«С 10:43 до 10:44 местного времени будет осуществлено замещение сигнала наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и экстренного информирования. По радиоприемникам прозвучит информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании „Интерсвязь“ будет произведен запуск проверочного речевого сигнала», — сообщили в пресс-службе.
В это же время пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. Также в городском транспорте будет транслироваться предупреждающее сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер.
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