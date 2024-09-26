26 сентября 2024

Челябинцев предупредили о включении сирен и перехвате телесигнала

Сирены системы оповещения населения заработают в Челябинской области 2 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверку систем оповещения населения проведут в октябре Фото:

В Челябинской области 2 октября состоится проверка систем оповещения населения. С 10:00 до 14:00 прозвучат электросирены и громкоговорители. Кроме того, через домофоны и телевещание будут распространяться проверочные сигналы, сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства региона.

«С 10:43 до 10:44 местного времени будет осуществлено замещение сигнала наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и экстренного информирования. По радиоприемникам прозвучит информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании „Интерсвязь“ будет произведен запуск проверочного речевого сигнала», — сообщили в пресс-службе.

В это же время пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. Также в городском транспорте будет транслироваться предупреждающее сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер.

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В Челябинской области 2 октября состоится проверка систем оповещения населения. С 10:00 до 14:00 прозвучат электросирены и громкоговорители. Кроме того, через домофоны и телевещание будут распространяться проверочные сигналы, сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства региона. «С 10:43 до 10:44 местного времени будет осуществлено замещение сигнала наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и экстренного информирования. По радиоприемникам прозвучит информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании „Интерсвязь“ будет произведен запуск проверочного речевого сигнала», — сообщили в пресс-службе. В это же время пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. Также в городском транспорте будет транслироваться предупреждающее сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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