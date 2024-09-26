Глава Ямала Дмитрий Артюхов объяснил, как санкции повлияют на экспорт газа с Ямала

Несмотря на санкции Запада, Ямало-Ненецкий АО как газоносный регион остается первичным звеном в цепочке экспортных продаж природного газа. В свете внешнеполитических событий Ямалу предстоит перенастроить внешние потоки СПГ, но, в любом случае, приоритет остается за внутрирегиональными поставками ресурсов. Об этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил в ходе встречи с корреспондентом URA.RU на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Конечно, изменения с введением санкций произошли большие, но Ямал все равно остается в цепочке экспортных продаж как первичное звено: Ямал — добытчик. Мы как добывали, так и будем добывать газ», — сказал корреспонденту URA.RU Дмитрий Артюхов на вопрос о том, как санкции Запада повлияли на экспортные продажи ямальского природного газа.
По словам спикера, экспорт СПГ с полуострова составляет не более четверти того, что дает газовая промышленность на Ямале. «Всегда 75% уходило на собственное потребление. Мы северная страна. Наши города должны быть теплыми. Заводы должны работать, а электростанции — давать энергию», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Глава Ямала согласен с тем, что высокая маржинальность экспортных продаж давала предприятиям ТЭК источник для развития. Но сейчас нужно перенастроить потоки СПГ. «У нас беспрецедентная ресурсная база, нигде в мире такой нет, как на Ямале. Такие страны, как США, Канада, Катар, — все они близко не стоят с тем ресурсным потенциалом, который есть на Ямале», — сказал собеседник агентства.
«Ямал в этом плане номер один в мире. Поэтому основная наша миссия как региона по добыче газа будет сохраняться. Механизмы внешнеторговых операций перенастроятся и снова наладятся, потому что мир без энергии не может существовать», — отметил Артюхов.
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