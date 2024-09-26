26 сентября 2024

Спикер заксобрания Гербер похвалил «клуб олигархов» за заботу о челябинцах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гербер отметил, что бизнес стал больше заботиться о челябинцах
Гербер отметил, что бизнес стал больше заботиться о челябинцах Фото:

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер на заседании союза промышленников и предпринимателей (СПП) 27 сентября отметил работу бизнеса по созданию комфортной среды для жителей. Председатель ЗСО отметил, что компании могут рассчитывать на поддержку депутатов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Вы все откликнулись на призыв губернатора, который он делал еще пять лет назад. Он активно просил вас присоединиться к его главному посылу — все должно строиться в рамках человека. В этой части, хочу вас заверить от имени депутатов заксобрания, мы всегда вас поддержим», — заявил Гербер.

Спикер ЗСО отметил, что теперь СПП обсуждает не только варианты экономического роста, на и как деятельность предприятий повлияет на жизнь челябинцев. В первую очередь усилились меры заботы о здоровье и производительности труда, подчеркнул депутат. Меры привели к повышению доходов и качеству жизни населения, считает он.

Заседание «клуба олигархов» началось со слов памяти в адрес экс-председателя совета директоров группы «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод) Александра Федорова, скончавшегося от тяжелой болезни в 2021 году.

Там же представили книгу, написанную Сергеем Буньковым, «Александр Федоров. Наш Современник». Автор рассказал о том, каким был промышленник, и что он сделал за годы своей деятельности в регионе. Слово взяли также вице-губернатор Иван Куцевляк и бывший вице-премьер Виктор Христенко.

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Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер на заседании союза промышленников и предпринимателей (СПП) 27 сентября отметил работу бизнеса по созданию комфортной среды для жителей. Председатель ЗСО отметил, что компании могут рассчитывать на поддержку депутатов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Вы все откликнулись на призыв губернатора, который он делал еще пять лет назад. Он активно просил вас присоединиться к его главному посылу — все должно строиться в рамках человека. В этой части, хочу вас заверить от имени депутатов заксобрания, мы всегда вас поддержим», — заявил Гербер. Спикер ЗСО отметил, что теперь СПП обсуждает не только варианты экономического роста, на и как деятельность предприятий повлияет на жизнь челябинцев. В первую очередь усилились меры заботы о здоровье и производительности труда, подчеркнул депутат. Меры привели к повышению доходов и качеству жизни населения, считает он. Заседание «клуба олигархов» началось со слов памяти в адрес экс-председателя совета директоров группы «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод) Александра Федорова, скончавшегося от тяжелой болезни в 2021 году. Там же представили книгу, написанную Сергеем Буньковым, «Александр Федоров. Наш Современник». Автор рассказал о том, каким был промышленник, и что он сделал за годы своей деятельности в регионе. Слово взяли также вице-губернатор Иван Куцевляк и бывший вице-премьер Виктор Христенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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