Элиты съехались в Челябинск проститься с руководителем ЧТПЗ

В память об Александре Федорове прозвучат заводские гудки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На похороны председателя совета директоров группы «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод) Александра Федорова, скончавшегося от тяжелой болезни, в Челябинск 27 января съехались руководители крупнейших финансово-промышленных групп УрФО. Проститься с промышленником пришли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По воле семьи покойного гражданская панихида закрыта для прессы.

«Панихида проходит без участия журналистов по воле семьи», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЧТПЗ. Церемония прощания в оперном театре проводится с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. В 15 часов в Первоуральске (Свердловская область) на Перовоуральском новотрубном заводе и на ЧТПЗ в Челябинске прозвучат заводские гудки, в знак прощания с руководителем.

С утра проститься с Федоровым пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Побывал на церемонии прощания свердловский губернатор Куйвашев. «Приехали основатель группы компания «Синара» Дмитрий Пумпянский, глава РМК Игорь Алтушкин и другие промышленники», — рассказал URA.RU один из участников». На церемонии побывали бывшие и действующие депутаты ЗСО, Федоров отработал в заксобрании региона пять созывов. Проститься с Федоровым приехал народный артист РФ Константин Райкин, один из гостей фестиваля «Снежесть», который проводится при поддержке ЧТПЗ.

Федоров скончался в Челябинске 24 января на 69-м году жизни после дительного заболевания. На предприятии он прошел путь от слесаря до председателя совета директоров группы «ЧТПЗ». Благодаря своему авторитету, он нередко выступал в роли медиатора конфликтов внутри элит. Также промышленник был известен своей благотворительной деятельностью.