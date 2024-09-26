Зачинщиков осинского бунта во главе с Бежаняном ждет суровое наказание

Организаторов тайного избрания спикера думы пермской Осы ждет наказание

27 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Бунт сыграл на руку мэру Алексею Григорьеву Фото: Сергей Русанов © URA.RU Всех причастных к скандалу с тайным — вопреки установке департамента внутренней политики и «Единой России» — избранием спикера Осинской думы (Пермский край) ждут проверки и наказание. Источник URA.RU в политэлитах считает, что проблемы начнутся у экс-мэра Осинского района Сергея Романова, местного бизнесмена Валерия Горностаева и депутата местной думы Армена Бежаняна (известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны»). «У Романова начались проверки по линии его имущества. В свое время он проводил определенные действия с земельными участками в Осинском районе. Плюс проверят его собственные владения. У Бежаняна, который ведет бизнес в территории, уже есть проблемы с минприроды региона. И его, скорее всего, оштрафуют на несколько миллионов. А Горностаев — бизнесмен из 1990-х. Там налоговая быстро найдет шероховатости», — говорят инсайдеры. Романов, Бежанян и Горностаев, по версии некоторых источников, каким-то образом повлияли на депутатов думы, уговорив их 26 сентября собраться на тайное пленарное заседание и избрать спикером Константина Нефедова (главного бухгалтера ООО «Бизнес-Лес», которое аффилировано Горностаеву). Хотя краевой внутрипол и политсовет ЕР рекомендовал Алексея Курбанова. В избрании Нефедова участвовали восемь из 15 депутатов думы Осы, в том числе три единоросса. «Нефедов совершил большую ошибку. Он — член молодежного парламента, с большими амбициями. Сейчас ему крылья обломают за самодеятельность», — отмечают инсайдеры в политкругах. Эта история с «подрывной деятельностью» местных элит сыграла на руку главе Осы Алексею Григорьеву. Если бы команда Бежаняна действовала тоньше, то смогла бы выгоднее продать свое влияние: получить, например, руководящие посты в думе. А также сосредоточиться на выборах главы округа, где планировал участвовать Бежанян. «Своей тайной пленаркой они отвесили оплеуху краевой администрации. Хотели показать сплоченность, но воспринялось это исключительно как наглость и недоговороспособность. Внутрипол такое не простит. Он лично вмешался в ситуацию и взял ее под свой контроль. Алексею Григорьеву надо сейчас только ждать. Поле ему расчистят», — говорит инсайдер. Сергей Романов не ответил на звонок URA.RU. Контактами Валерия Горностаева редакция не располагает и готова дать ему возможность для комментария. Армен Бежанян заявил URA.RU, что уже привык к таким санкциям. «Каждый раз, как только я иду на выборы, у меня что-то находят. То незаконную рубку 11 деревьев, как 10 лет назад, то недоплату по арендным платежам. В последний раз говорили, что у меня фундамент под баней не соответствует проекту. Каждый раз идем в суд и доказываем несостоятельность обвинений», — отметил Бежанян. Его компания признает, что при разработке карьера в Осинском районе (по лицензии минприроды) был нанесен ущерб, и готова его компенсировать. Но уже год экологи не могут посчитать сумму. Поэтому штраф от минприроды маловероятен, считает Бажанян. Ранее URA.RU сообщало, что жесткие санкции к единороссам-зачинщикам «восстания» в Осе применит «Единая Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всех причастных к скандалу с тайным — вопреки установке департамента внутренней политики и «Единой России» — избранием спикера Осинской думы (Пермский край) ждут проверки и наказание. Источник URA.RU в политэлитах считает, что проблемы начнутся у экс-мэра Осинского района Сергея Романова, местного бизнесмена Валерия Горностаева и депутата местной думы Армена Бежаняна (известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны»). «У Романова начались проверки по линии его имущества. В свое время он проводил определенные действия с земельными участками в Осинском районе. Плюс проверят его собственные владения. У Бежаняна, который ведет бизнес в территории, уже есть проблемы с минприроды региона. И его, скорее всего, оштрафуют на несколько миллионов. А Горностаев — бизнесмен из 1990-х. Там налоговая быстро найдет шероховатости», — говорят инсайдеры. Романов, Бежанян и Горностаев, по версии некоторых источников, каким-то образом повлияли на депутатов думы, уговорив их 26 сентября собраться на тайное пленарное заседание и избрать спикером Константина Нефедова (главного бухгалтера ООО «Бизнес-Лес», которое аффилировано Горностаеву). Хотя краевой внутрипол и политсовет ЕР рекомендовал Алексея Курбанова. В избрании Нефедова участвовали восемь из 15 депутатов думы Осы, в том числе три единоросса. «Нефедов совершил большую ошибку. Он — член молодежного парламента, с большими амбициями. Сейчас ему крылья обломают за самодеятельность», — отмечают инсайдеры в политкругах. Эта история с «подрывной деятельностью» местных элит сыграла на руку главе Осы Алексею Григорьеву. Если бы команда Бежаняна действовала тоньше, то смогла бы выгоднее продать свое влияние: получить, например, руководящие посты в думе. А также сосредоточиться на выборах главы округа, где планировал участвовать Бежанян. «Своей тайной пленаркой они отвесили оплеуху краевой администрации. Хотели показать сплоченность, но воспринялось это исключительно как наглость и недоговороспособность. Внутрипол такое не простит. Он лично вмешался в ситуацию и взял ее под свой контроль. Алексею Григорьеву надо сейчас только ждать. Поле ему расчистят», — говорит инсайдер. Сергей Романов не ответил на звонок URA.RU. Контактами Валерия Горностаева редакция не располагает и готова дать ему возможность для комментария. Армен Бежанян заявил URA.RU, что уже привык к таким санкциям. «Каждый раз, как только я иду на выборы, у меня что-то находят. То незаконную рубку 11 деревьев, как 10 лет назад, то недоплату по арендным платежам. В последний раз говорили, что у меня фундамент под баней не соответствует проекту. Каждый раз идем в суд и доказываем несостоятельность обвинений», — отметил Бежанян. Его компания признает, что при разработке карьера в Осинском районе (по лицензии минприроды) был нанесен ущерб, и готова его компенсировать. Но уже год экологи не могут посчитать сумму. Поэтому штраф от минприроды маловероятен, считает Бажанян. Ранее URA.RU сообщало, что жесткие санкции к единороссам-зачинщикам «восстания» в Осе применит «Единая Россия».