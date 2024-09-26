Пермская ЕР накажет депутатов Осы за разжигание политического скандала

«Единая Россия» накажет за нарушение партдисциплины депутатов Осинской думы

26 сентября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В ЕР осудили поведение осинских коллег по партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Реготделение ЕР в Пермском крае проводит проверку по факту тайного пленарного заседания думы Осы, на котором был избран спикером Константин Нефедов. Партия рекомендовала на этот пост Алексея Курбанова. Поучаствовавшим в голосовании депутатам от ЕР грозит жесткое наказании. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в своем telegram-канале. «Региональное отделение партии организует проверку свершившегося факта, по итогам которой даст жесткую оценку действиям депутатов, избранных от „Единой России“ в Думу Осинского городского округа. Нарушение партийной дисциплины автоматически означает нарушение устава партии», — заявил первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев. Первое заседание Осинской думы, на котором должны были избирать спикера, должно было состояться 26 сентября. Однако глава города Алексей Григорьев принял решение перенести его на следующую неделю. По формальным основаниям. О чем уведомили всех депутатов. Восемь из 15 избранных парламентариев проигнорировали это и собрались на заседание. И единогласно избрали спикером Константина Нефедова. Хотя местный политсовет ЕР решил, что им должен стать Алексей Курбанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реготделение ЕР в Пермском крае проводит проверку по факту тайного пленарного заседания думы Осы, на котором был избран спикером Константин Нефедов. Партия рекомендовала на этот пост Алексея Курбанова. Поучаствовавшим в голосовании депутатам от ЕР грозит жесткое наказании. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в своем telegram-канале. «Региональное отделение партии организует проверку свершившегося факта, по итогам которой даст жесткую оценку действиям депутатов, избранных от „Единой России“ в Думу Осинского городского округа. Нарушение партийной дисциплины автоматически означает нарушение устава партии», — заявил первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев. Первое заседание Осинской думы, на котором должны были избирать спикера, должно было состояться 26 сентября. Однако глава города Алексей Григорьев принял решение перенести его на следующую неделю. По формальным основаниям. О чем уведомили всех депутатов. Восемь из 15 избранных парламентариев проигнорировали это и собрались на заседание. И единогласно избрали спикером Константина Нефедова. Хотя местный политсовет ЕР решил, что им должен стать Алексей Курбанов.