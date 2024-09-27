Во Внуково задержали екатеринбургского продюсера, обманувшего «Мисс Москвы»

Парамонова заключили под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В московском аэропорту Внуково силовики задержали продюсера моделей и кастинг-директора Антона Парамонова из Екатеринбурга, который находится под уголовным делом о мошенничестве после обмана бывшей «Мисс Москва» Алеси Семеренко и других моделей. Мужчину заключили под стражу, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в аэропорту Внуково. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написала Волк в своем telegram-канале.

По ее словам, в полицию обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что на одном из светских мероприятий познакомилась с Парамоновым. Он убедил девушку перевести ему 194 тысячи рублей для участия в конкурсе красоты, однако свои обязательства не выполнил.

Самым громким инцидентом с Парамоновым стал обман Алеси Семеренко. Модель потеряла миллионы, заплатив за победу в конкурсе «Мисс Мира». Получив деньги, продюсер скрылся, а Семеренко написала заявление в полицию. Об уголовном деле в отношении продюсера стало известно в августе 2024-го. Тогда на него пожаловались сразу несколько девушек.