26 сентября 2024

В Тюмени сбили 14-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка возвращалась из школы домой
Девочка возвращалась из школы домой Фото:

В Тюмени сбили 14-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу не по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«14-летняя школьница сбита сегодня автомобилем „Мазда“ на улице Северной в Тюмени. Предварительно, девочка пересекала улицу вне пешеходного перехода, возвращаясь домой из школы», — сообщили в ведомстве.

Школьница получила травмы. Водитель сообщил, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно.

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В Тюмени сбили 14-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу не по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. «14-летняя школьница сбита сегодня автомобилем „Мазда“ на улице Северной в Тюмени. Предварительно, девочка пересекала улицу вне пешеходного перехода, возвращаясь домой из школы», — сообщили в ведомстве. Школьница получила травмы. Водитель сообщил, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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