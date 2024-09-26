Девочка возвращалась из школы домой
В Тюмени сбили 14-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу не по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«14-летняя школьница сбита сегодня автомобилем „Мазда“ на улице Северной в Тюмени. Предварительно, девочка пересекала улицу вне пешеходного перехода, возвращаясь домой из школы», — сообщили в ведомстве.
Школьница получила травмы. Водитель сообщил, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно.
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