Под Екатеринбургом продают усадьбу на берегу реки. Фото

28 сентября 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Усадьба расположена вблизи реки Сысерть Фото: Размик Закарян © URA.RU В селе Кашино (Сысертский городской округ, Свердловская область) за 250 миллионов продают трехэтажную усадьбу на берегу реки Сысерть. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «На участке площадью один гектар находятся: трехэтажный коттедж, банно-оздоровительный комплекс с бассейном, жилой двухэтажный дом, гостевой дом», — указано в объявлении. Также на участке есть дом для охраны, помещение для хозяйственных нужд, закрытая беседка для барбекю и три отапливаемых гаража. Все сооружения, по словам продавца, выполнены из кирпича, высота потолков 3,5—5 метров. Для безопасности по всей территории установлено видеонаблюдение, также есть тревожная кнопка вневедомственной охраны. Один квадратный метр недвижимости стоит 125 тысяч рублей. При покупке участка в ипотеку ежемесячный платеж составит 4,3 миллиона рублей при процентной ставке 22,8—23,1%. Необходимый доход в таком случае должен составлять не менее 5,6 миллиона рублей. Avito Avito Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кашино (Сысертский городской округ, Свердловская область) за 250 миллионов продают трехэтажную усадьбу на берегу реки Сысерть. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «На участке площадью один гектар находятся: трехэтажный коттедж, банно-оздоровительный комплекс с бассейном, жилой двухэтажный дом, гостевой дом», — указано в объявлении. Также на участке есть дом для охраны, помещение для хозяйственных нужд, закрытая беседка для барбекю и три отапливаемых гаража. Все сооружения, по словам продавца, выполнены из кирпича, высота потолков 3,5—5 метров. Для безопасности по всей территории установлено видеонаблюдение, также есть тревожная кнопка вневедомственной охраны. Один квадратный метр недвижимости стоит 125 тысяч рублей. При покупке участка в ипотеку ежемесячный платеж составит 4,3 миллиона рублей при процентной ставке 22,8—23,1%. Необходимый доход в таком случае должен составлять не менее 5,6 миллиона рублей.