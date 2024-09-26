Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов открыл в городе выставку трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Для экспозиции «Сила V правде — гордость и победа» привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня знаменательный день для Сургута — мы принимаем в Югре единственную в России передвижную выставку „Сила V правде — гордость и победа“. Мы понимаем, что за каждой техникой этой экспозиции стоит подвиг и отвага наших солдат. Мы верим в силу наших защитников и торжество справедливости. Победа за нами, с нами бог!» — передает слова Слепова журналист агентства.
Выставка расположилась на площади около Ледового дворца спорта. Сотни сургутян пришли посмотреть на одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гостям также показывают десятки разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. На открытие выставки пришел глава Сургута и местные депутаты.
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