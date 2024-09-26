26 сентября 2024

В Сургуте открылась выставка трофейной техники НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни сургутян пришли посмотреть на танки в первый день передвижной выставки
Сотни сургутян пришли посмотреть на танки в первый день передвижной выставки Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов открыл в городе выставку трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Для экспозиции «Сила V правде — гордость и победа» привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня знаменательный день для Сургута — мы принимаем в Югре единственную в России передвижную выставку „Сила V правде — гордость и победа“. Мы понимаем, что за каждой техникой этой экспозиции стоит подвиг и отвага наших солдат. Мы верим в силу наших защитников и торжество справедливости. Победа за нами, с нами бог!» — передает слова Слепова журналист агентства.

Выставка расположилась на площади около Ледового дворца спорта. Сотни сургутян пришли посмотреть на одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гостям также показывают десятки разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. На открытие выставки пришел глава Сургута и местные депутаты.

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Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов открыл в городе выставку трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Для экспозиции «Сила V правде — гордость и победа» привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня знаменательный день для Сургута — мы принимаем в Югре единственную в России передвижную выставку „Сила V правде — гордость и победа“. Мы понимаем, что за каждой техникой этой экспозиции стоит подвиг и отвага наших солдат. Мы верим в силу наших защитников и торжество справедливости. Победа за нами, с нами бог!» — передает слова Слепова журналист агентства. Выставка расположилась на площади около Ледового дворца спорта. Сотни сургутян пришли посмотреть на одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гостям также показывают десятки разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. На открытие выставки пришел глава Сургута и местные депутаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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