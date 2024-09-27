Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае их друг, отправили в закрытую спецшколу

BAZA: суд отправил школьников, которые заперли своего друга в сарае, в спецшколу

27 сентября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Суд отправил школьников, которые заперли своего друга в сарае, в спецшколу Фото: Илья Московец © URA.RU Двое подростков, из-за которых их друг сгорел в сарае, отправлены в специальное учебное учреждение. Инцидент произошел в Подмосковье в прошлом году. «МВД обратилось в суд с просьбой отправить парней, заперших своего товарища в сарае, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», — сообщает telegram-канал Baza. Суд удовлетворил просьбу ведомства. Подростки были отправлены в спецшколу на три года. Инцидент произошел 19 мая 2023 года в поселке Дубовая Роща (Подмосковье). Во время прогулки между подростками произошел конфликт, тогда двое ребят решили запереть 11-летнего Марселя (имя изменено) в сарае. Он решил поджечь дверь сарая, чтобы выбить ее ногой. Однако огонь охватил полностью все помещение, мальчик сгорел заживо. СК возбудил уголовные дела по двум статьям: «Убийство» и «Незаконное лишение свободы». Но летом этого года расследование было прекращено. По версии следствия, причиной трагедии стал несчастный случай, подтвержденный свидетелями и экспертизами. Возраст детей (13 лет) не позволил привлечь их к уголовной ответственности. Однако депутат Госдумы Артем Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить наказание школьников. В результате МВД подало в суд, который отправил подростков в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое подростков, из-за которых их друг сгорел в сарае, отправлены в специальное учебное учреждение. Инцидент произошел в Подмосковье в прошлом году. «МВД обратилось в суд с просьбой отправить парней, заперших своего товарища в сарае, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», — сообщает telegram-канал Baza. Суд удовлетворил просьбу ведомства. Подростки были отправлены в спецшколу на три года. Инцидент произошел 19 мая 2023 года в поселке Дубовая Роща (Подмосковье). Во время прогулки между подростками произошел конфликт, тогда двое ребят решили запереть 11-летнего Марселя (имя изменено) в сарае. Он решил поджечь дверь сарая, чтобы выбить ее ногой. Однако огонь охватил полностью все помещение, мальчик сгорел заживо. СК возбудил уголовные дела по двум статьям: «Убийство» и «Незаконное лишение свободы». Но летом этого года расследование было прекращено. По версии следствия, причиной трагедии стал несчастный случай, подтвержденный свидетелями и экспертизами. Возраст детей (13 лет) не позволил привлечь их к уголовной ответственности. Однако депутат Госдумы Артем Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить наказание школьников. В результате МВД подало в суд, который отправил подростков в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на три года.