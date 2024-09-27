«Сука, я найду его»: близкие простились с убитым свердловским боксером-бизнесменом. Фото

В Нижней Туре простились с убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие на похоронах Константина Ребдева не смогли сдержать эмоций
Многие на похоронах Константина Ребдева не смогли сдержать эмоций
новость из сюжета
В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена

В нижнетуринском храме Трех Святителей десятки горожан простились с жестоко убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым. Некоторые не могли сдержать эмоций и угрожали расправой предполагаемому преступнику. А другие выдвигали свои версии случившегося, передает корреспондент URA.RU.

Отпевание началось в 12 часов. У церкви дежурили двое полицейских — вероятно, на случай, если подозреваемый — 33-летний Евгений Голубчиков — вдруг явится сюда. Собравшиеся обсуждали несколько версий, где возможный злоумышленник может прятаться. Кто-то считает, что он скрылся в Лесном, другие думают, что он вовсе покинул регион. Однако нашлись и те, кто уверен, что его уже задержали. Внезапно в храме раздались крики. «Сука, я убью его, когда найду», — не мог сдержаться знакомый Ребдева. Его вывели на улицу.

На отпевании в храме друзья поклялись отомстить убийце бизнесмена
На отпевании в храме друзья поклялись отомстить убийце бизнесмена

«Костян был настоящим мужиком. Преданным, верным и добрым. Многих из сложной жизненной ситуации не раз спасал. Таких, как он, больше не будет», — описал погибшего товарищ. Потом кортеж отправился на кладбище.

Доподлинно неизвестно, были ли до убийства знакомы Евгений и Константин. Один из знакомых убитого рассказал URA.RU, что якобы между бизнесменами (Евгений занимался ремонтом машин) произошла словесная перепалка. Тогда Ребдев плюнул в лицо Голубчикову. «Возможно, [Голубчиков] не смог стерпеть такое унижение и взялся за ружье», — предполагает собеседник агентства. При этом некоторые друзья Ребдева до трагедии не слышали про Евгения.

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Выждал, дважды выстрелил и скрылся: хронология убийства свердловского бизнесмена

Константина похоронили на кладбище на выезде из Нижней Туры. На могилу положили кимоно с черным поясом и значком — Ребдев занимался любительским боксом. Также боксом, но профессионально, занимается его младший брат, а пятилетний сын Константина ходит в секцию.

Трагедия произошла вечером 24 сентября у шиномонтажа. Рядом с ним — ресторан «Династия» (сегодня он закрыт) и пожарно-спасательная часть. На месте случившегося корреспондент не заметил следов крови.

По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Тот пытался спастись, но не смог убежать. Расправившись с оппонентом, Евгений скрылся на ВАЗ-2114, который принадлежал убитому. Силовики до сих пор ищут его. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в сюжете агентства.

Бизнесмена называли честным и добрым человеком
Бизнесмена называли честным и добрым человеком
Сначала в храме прошло отпевание
Сначала в храме прошло отпевание
Мужчина был убит на этом месте возле шиномонтажки
Мужчина был убит на этом месте возле шиномонтажки
Убийца скрылся по этой дороге, его до сих пор ищут
Убийца скрылся по этой дороге, его до сих пор ищут
Рядом с местом расстрела стоит ресторан
Рядом с местом расстрела стоит ресторан
На могилу боксера принесли его кимоно
На могилу боксера принесли его кимоно

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В нижнетуринском храме Трех Святителей десятки горожан простились с жестоко убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым. Некоторые не могли сдержать эмоций и угрожали расправой предполагаемому преступнику. А другие выдвигали свои версии случившегося, передает корреспондент URA.RU. Отпевание началось в 12 часов. У церкви дежурили двое полицейских — вероятно, на случай, если подозреваемый — 33-летний Евгений Голубчиков — вдруг явится сюда. Собравшиеся обсуждали несколько версий, где возможный злоумышленник может прятаться. Кто-то считает, что он скрылся в Лесном, другие думают, что он вовсе покинул регион. Однако нашлись и те, кто уверен, что его уже задержали. Внезапно в храме раздались крики. «Сука, я убью его, когда найду», — не мог сдержаться знакомый Ребдева. Его вывели на улицу. «Костян был настоящим мужиком. Преданным, верным и добрым. Многих из сложной жизненной ситуации не раз спасал. Таких, как он, больше не будет», — описал погибшего товарищ. Потом кортеж отправился на кладбище. Доподлинно неизвестно, были ли до убийства знакомы Евгений и Константин. Один из знакомых убитого рассказал URA.RU, что якобы между бизнесменами (Евгений занимался ремонтом машин) произошла словесная перепалка. Тогда Ребдев плюнул в лицо Голубчикову. «Возможно, [Голубчиков] не смог стерпеть такое унижение и взялся за ружье», — предполагает собеседник агентства. При этом некоторые друзья Ребдева до трагедии не слышали про Евгения. Константина похоронили на кладбище на выезде из Нижней Туры. На могилу положили кимоно с черным поясом и значком — Ребдев занимался любительским боксом. Также боксом, но профессионально, занимается его младший брат, а пятилетний сын Константина ходит в секцию. Трагедия произошла вечером 24 сентября у шиномонтажа. Рядом с ним — ресторан «Династия» (сегодня он закрыт) и пожарно-спасательная часть. На месте случившегося корреспондент не заметил следов крови. По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Тот пытался спастись, но не смог убежать. Расправившись с оппонентом, Евгений скрылся на ВАЗ-2114, который принадлежал убитому. Силовики до сих пор ищут его. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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