В нижнетуринском храме Трех Святителей десятки горожан простились с жестоко убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым. Некоторые не могли сдержать эмоций и угрожали расправой предполагаемому преступнику. А другие выдвигали свои версии случившегося, передает корреспондент URA.RU.
Отпевание началось в 12 часов. У церкви дежурили двое полицейских — вероятно, на случай, если подозреваемый — 33-летний Евгений Голубчиков — вдруг явится сюда. Собравшиеся обсуждали несколько версий, где возможный злоумышленник может прятаться. Кто-то считает, что он скрылся в Лесном, другие думают, что он вовсе покинул регион. Однако нашлись и те, кто уверен, что его уже задержали. Внезапно в храме раздались крики. «Сука, я убью его, когда найду», — не мог сдержаться знакомый Ребдева. Его вывели на улицу.
На отпевании в храме друзья поклялись отомстить убийце бизнесмена
Фото URA.RU
«Костян был настоящим мужиком. Преданным, верным и добрым. Многих из сложной жизненной ситуации не раз спасал. Таких, как он, больше не будет», — описал погибшего товарищ. Потом кортеж отправился на кладбище.
Доподлинно неизвестно, были ли до убийства знакомы Евгений и Константин. Один из знакомых убитого рассказал URA.RU, что якобы между бизнесменами (Евгений занимался ремонтом машин) произошла словесная перепалка. Тогда Ребдев плюнул в лицо Голубчикову. «Возможно, [Голубчиков] не смог стерпеть такое унижение и взялся за ружье», — предполагает собеседник агентства. При этом некоторые друзья Ребдева до трагедии не слышали про Евгения.
Константина похоронили на кладбище на выезде из Нижней Туры. На могилу положили кимоно с черным поясом и значком — Ребдев занимался любительским боксом. Также боксом, но профессионально, занимается его младший брат, а пятилетний сын Константина ходит в секцию.
Трагедия произошла вечером 24 сентября у шиномонтажа. Рядом с ним — ресторан «Династия» (сегодня он закрыт) и пожарно-спасательная часть. На месте случившегося корреспондент не заметил следов крови.
По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Тот пытался спастись, но не смог убежать. Расправившись с оппонентом, Евгений скрылся на ВАЗ-2114, который принадлежал убитому. Силовики до сих пор ищут его. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в сюжете агентства.
Бизнесмена называли честным и добрым человеком
Фото URA.RU
Сначала в храме прошло отпевание
Фото URA.RU
Мужчина был убит на этом месте возле шиномонтажки
Фото URA.RU
Убийца скрылся по этой дороге, его до сих пор ищут
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В нижнетуринском храме Трех Святителей десятки горожан простились с жестоко убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым. Некоторые не могли сдержать эмоций и угрожали расправой предполагаемому преступнику. А другие выдвигали свои версии случившегося, передает корреспондент URA.RU. Отпевание началось в 12 часов. У церкви дежурили двое полицейских — вероятно, на случай, если подозреваемый — 33-летний Евгений Голубчиков — вдруг явится сюда. Собравшиеся обсуждали несколько версий, где возможный злоумышленник может прятаться. Кто-то считает, что он скрылся в Лесном, другие думают, что он вовсе покинул регион. Однако нашлись и те, кто уверен, что его уже задержали. Внезапно в храме раздались крики. «Сука, я убью его, когда найду», — не мог сдержаться знакомый Ребдева. Его вывели на улицу. «Костян был настоящим мужиком. Преданным, верным и добрым. Многих из сложной жизненной ситуации не раз спасал. Таких, как он, больше не будет», — описал погибшего товарищ. Потом кортеж отправился на кладбище. Доподлинно неизвестно, были ли до убийства знакомы Евгений и Константин. Один из знакомых убитого рассказал URA.RU, что якобы между бизнесменами (Евгений занимался ремонтом машин) произошла словесная перепалка. Тогда Ребдев плюнул в лицо Голубчикову. «Возможно, [Голубчиков] не смог стерпеть такое унижение и взялся за ружье», — предполагает собеседник агентства. При этом некоторые друзья Ребдева до трагедии не слышали про Евгения. Константина похоронили на кладбище на выезде из Нижней Туры. На могилу положили кимоно с черным поясом и значком — Ребдев занимался любительским боксом. Также боксом, но профессионально, занимается его младший брат, а пятилетний сын Константина ходит в секцию. Трагедия произошла вечером 24 сентября у шиномонтажа. Рядом с ним — ресторан «Династия» (сегодня он закрыт) и пожарно-спасательная часть. На месте случившегося корреспондент не заметил следов крови. По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Тот пытался спастись, но не смог убежать. Расправившись с оппонентом, Евгений скрылся на ВАЗ-2114, который принадлежал убитому. Силовики до сих пор ищут его. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в сюжете агентства.