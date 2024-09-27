В Нижней Туре простились с убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым

Многие на похоронах Константина Ребдева не смогли сдержать эмоций Фото URA.RU

новость из сюжета В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена

В нижнетуринском храме Трех Святителей десятки горожан простились с жестоко убитым боксером-бизнесменом Константином Ребдевым. Некоторые не могли сдержать эмоций и угрожали расправой предполагаемому преступнику. А другие выдвигали свои версии случившегося, передает корреспондент URA.RU.

Отпевание началось в 12 часов. У церкви дежурили двое полицейских — вероятно, на случай, если подозреваемый — 33-летний Евгений Голубчиков — вдруг явится сюда. Собравшиеся обсуждали несколько версий, где возможный злоумышленник может прятаться. Кто-то считает, что он скрылся в Лесном, другие думают, что он вовсе покинул регион. Однако нашлись и те, кто уверен, что его уже задержали. Внезапно в храме раздались крики. «Сука, я убью его, когда найду», — не мог сдержаться знакомый Ребдева. Его вывели на улицу.

На отпевании в храме друзья поклялись отомстить убийце бизнесмена Фото URA.RU

«Костян был настоящим мужиком. Преданным, верным и добрым. Многих из сложной жизненной ситуации не раз спасал. Таких, как он, больше не будет», — описал погибшего товарищ. Потом кортеж отправился на кладбище.

Доподлинно неизвестно, были ли до убийства знакомы Евгений и Константин. Один из знакомых убитого рассказал URA.RU, что якобы между бизнесменами (Евгений занимался ремонтом машин) произошла словесная перепалка. Тогда Ребдев плюнул в лицо Голубчикову. «Возможно, [Голубчиков] не смог стерпеть такое унижение и взялся за ружье», — предполагает собеседник агентства. При этом некоторые друзья Ребдева до трагедии не слышали про Евгения.

Константина похоронили на кладбище на выезде из Нижней Туры. На могилу положили кимоно с черным поясом и значком — Ребдев занимался любительским боксом. Также боксом, но профессионально, занимается его младший брат, а пятилетний сын Константина ходит в секцию.

Трагедия произошла вечером 24 сентября у шиномонтажа. Рядом с ним — ресторан «Династия» (сегодня он закрыт) и пожарно-спасательная часть. На месте случившегося корреспондент не заметил следов крови.

По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Тот пытался спастись, но не смог убежать. Расправившись с оппонентом, Евгений скрылся на ВАЗ-2114, который принадлежал убитому. Силовики до сих пор ищут его. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в сюжете агентства.

Бизнесмена называли честным и добрым человеком Фото URA.RU

Сначала в храме прошло отпевание Фото URA.RU

Мужчина был убит на этом месте возле шиномонтажки Фото URA.RU

Убийца скрылся по этой дороге, его до сих пор ищут Фото URA.RU

Рядом с местом расстрела стоит ресторан Фото URA.RU

На могилу боксера принесли его кимоно Фото URA.RU