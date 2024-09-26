Выждал, дважды выстрелил и скрылся: хронология убийства свердловского бизнесмена

Преступник поругался с бизнесменом из Нижней Туры до его убийства

26 сентября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Убийство произошло вечером 24 сентября в Нижней Туре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижней Туре (Свердловская область) убили местного предпринимателя Константина Ребдева, который любил заниматься боксом. Главным подозреваемым стал 33-летний Евгений Голубчиков, которого сейчас разыскивают полицейские. После расправы, по версии силовиков, он скрылся на машине убитого. По другой версии, между мужчинами был конфликт. Все, что известно о трагедии, — в сбойке URA.RU. Новость по теме «В руках был черный пакет»: очевидица рассказала об убийце свердловского бизнесмена Инцидент произошел поздним вечером 24 сентября возле кафе «Династия» по улице Декабристов. По предварительным данным, Голубчиков пришел к шиномонтажу, где стоял ВАЗ-2114 Ребдева, и стал выжидать. Когда боксер подошел к машине, то к нему подошел мужчина в капюшоне и с охотничьим ружьем в руках. Ребдев кинулся на него, но получил пулю в ответ. Раненый бизнесмен пытался убежать с места ЧП, но в него выстрелили еще раз. Видео жестокой расправы разлетелось по местным сообществам и telegram-каналам. Информация, что из оружия на видео стреляет именно Голубчиков, официально не подтверждена. После этого предполагаемый убийца прыгнул в машину Ребдева и скрылся. Сейчас полицейские ищут его. В Нижней Туре объявлен план «Розыск автотранспорта». Возможным мотивом убийства могла стать личная неприязнь. Сейчас преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Голубчиков ранее был судим за кражи и грабежи. Пять лет назад он развелся с женой. Ребдев, судя по его странице в соцсетях, любил заниматься боксом. У него остались жена и пятилетний сын, который тоже ходит на секцию по боксу. Константин был директором строительной компании. Были ли ранее знакомы Ребдев и Голубчиков, доподлинно неизвестно. По данным telegram-канал Ural Mash, они находились в ссоре. За два дня до трагедии Константин якобы вместе с друзьями избил Голубчикова. Подробнее об убийстве — в сюжете URA.RU. Так выглядит подозреваемый в убийстве Ребдева Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Туре (Свердловская область) убили местного предпринимателя Константина Ребдева, который любил заниматься боксом. Главным подозреваемым стал 33-летний Евгений Голубчиков, которого сейчас разыскивают полицейские. После расправы, по версии силовиков, он скрылся на машине убитого. По другой версии, между мужчинами был конфликт. Все, что известно о трагедии, — в сбойке URA.RU. Инцидент произошел поздним вечером 24 сентября возле кафе «Династия» по улице Декабристов. По предварительным данным, Голубчиков пришел к шиномонтажу, где стоял ВАЗ-2114 Ребдева, и стал выжидать. Когда боксер подошел к машине, то к нему подошел мужчина в капюшоне и с охотничьим ружьем в руках. Ребдев кинулся на него, но получил пулю в ответ. Раненый бизнесмен пытался убежать с места ЧП, но в него выстрелили еще раз. Видео жестокой расправы разлетелось по местным сообществам и telegram-каналам. Информация, что из оружия на видео стреляет именно Голубчиков, официально не подтверждена. После этого предполагаемый убийца прыгнул в машину Ребдева и скрылся. Сейчас полицейские ищут его. В Нижней Туре объявлен план «Розыск автотранспорта». Возможным мотивом убийства могла стать личная неприязнь. Сейчас преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Голубчиков ранее был судим за кражи и грабежи. Пять лет назад он развелся с женой. Ребдев, судя по его странице в соцсетях, любил заниматься боксом. У него остались жена и пятилетний сын, который тоже ходит на секцию по боксу. Константин был директором строительной компании. Были ли ранее знакомы Ребдев и Голубчиков, доподлинно неизвестно. По данным telegram-канал Ural Mash, они находились в ссоре. За два дня до трагедии Константин якобы вместе с друзьями избил Голубчикова. Подробнее об убийстве — в сюжете URA.RU.