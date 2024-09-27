Стало известно, когда выровняются цены на жилье в Екатеринбурге

УПН: дисбаланс в стоимости квартир в Екатеринбурге остается

28 сентября 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Первичный рынок сохраняет особую привилегированность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Баланс цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в Екатеринбурге установится, когда условия по кредитованию станут равными, считает руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Этим предположением эксперт поделился в разговоре с URA.RU. «На первичном рынке до сих пор продолжают действовать льготные программы, а на вторичном рынке их нет. Безусловно, количество заемщиков по льготной программе сократилось, но полностью дисбаланс не ликвидирован. Условия для особой привилегированности рынка новостроек сохраняются. Баланс цен на рынках недвижимости установится, когда условия по кредитованию станут равными», — заявил Хорьков. По словам аналитика, на рынке по-прежнему остались заемщики, которые с помощью ипотеки добирают небольшую сумму на 1-1,5 миллиона или берут кредит на очень короткий срок. Спрос на покупку квартир сократился, однако ипотеку продолжают брать и под 20% годовых. «Меры, которые создали для замены льготной ипотеки, не могут быть эффективными по умолчанию. Они не могут быть полноценной заменой — ни отсрочка, ни рассрочка платежей. Это то, что может помочь отдельным заемщикам решиться на сделку, но не может выступить полноценной заменой ипотеки. Ни один застройщик не предложит рассрочку на 20-30 лет, даже на пять-семь лет этого тоже пока нет», — добавил эксперт. Он также пояснил, что рассрочки, как правило, краткосрочны: от нескольких месяцев до нескольких лет, при этом платежи достаточно крупные. По мнению Хорькова, новые программы от застройщиков упрощают сделки, но не заменяют льготные программы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Баланс цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в Екатеринбурге установится, когда условия по кредитованию станут равными, считает руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Этим предположением эксперт поделился в разговоре с URA.RU. «На первичном рынке до сих пор продолжают действовать льготные программы, а на вторичном рынке их нет. Безусловно, количество заемщиков по льготной программе сократилось, но полностью дисбаланс не ликвидирован. Условия для особой привилегированности рынка новостроек сохраняются. Баланс цен на рынках недвижимости установится, когда условия по кредитованию станут равными», — заявил Хорьков. По словам аналитика, на рынке по-прежнему остались заемщики, которые с помощью ипотеки добирают небольшую сумму на 1-1,5 миллиона или берут кредит на очень короткий срок. Спрос на покупку квартир сократился, однако ипотеку продолжают брать и под 20% годовых. «Меры, которые создали для замены льготной ипотеки, не могут быть эффективными по умолчанию. Они не могут быть полноценной заменой — ни отсрочка, ни рассрочка платежей. Это то, что может помочь отдельным заемщикам решиться на сделку, но не может выступить полноценной заменой ипотеки. Ни один застройщик не предложит рассрочку на 20-30 лет, даже на пять-семь лет этого тоже пока нет», — добавил эксперт. Он также пояснил, что рассрочки, как правило, краткосрочны: от нескольких месяцев до нескольких лет, при этом платежи достаточно крупные. По мнению Хорькова, новые программы от застройщиков упрощают сделки, но не заменяют льготные программы.