Ученые Пермского университета раскрыли секрет популярности кота Крошика

Кот Крошик из Перми стал популярен, потому что его история вызывает у читателей искренние чувства. Люди наблюдают за похудением животного и переживают за кота, объяснила психолог Центра психолого-педагогической помощи Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ), доцент кафедры психологии развития кандидат психологических наук Лина Зарипова.
«При обилии „серьезных“ новостей появление такой живой истории привлекает внимание читателя. Это не рядовой эпизод про пушистого друга или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия», — рассказала Лина Зарипова в telegram-канале университета.
Она добавила, что история Крошика не окончена и читатели могут наблюдать за развитием событий. Такого же мнения придерживается руководитель аналитического отдела Западно-Уральского информационного центра Екатерина Ильиных. Она отметила, что СМИ создали целый сериал, где описывают каждый шаг помощи коту. Кроме этого, коты сами по себе популярны у читателей, добавила Ильиных.
Ученые посчитали, что на 27 сентября о Крошике опубликовано более 680 материалов в СМИ и социальных сетях в разных странах мира. Первый пост вышел 1 сентября, когда кота передали волонтерам приюта «Матроскин». Крошик тогда весил 17 килограммов. Ветеринары прописали ему лечение, чтобы кот похудел. Он стал заниматься на беговой дорожке и правильно питаться. А за похудением животного стал следить весь мир.
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