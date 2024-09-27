Из свердловских тюрем выпустили на свободу десятки заключенных с ВИЧ

27 сентября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

В свердловских колониях находятся 2,7 тысячи зараженных ВИЧ Фото: Анна Майорова © URA.RU Из колоний Свердловской области из-за тяжелого протекания болезни выпустили на свободу 65 тяжелобольных, в числе которых ВИЧ-инфицированные. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко. «За восемь месяцев 2024 года медицинскими комиссиями больниц освидетельствовано 237 человек. За истекший период времени освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью 65 человек», — сказал Левченко. По его словам, в региональных учреждениях ГУФСИН содержатся 2766 ВИЧ-инфицированных, что составляет 22% от общей численности спецконтингента. «Количество осужденных, больных наркоманией, уменьшилось на 7% и составило 311 человек», — отметил начальник пресс-службы ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из колоний Свердловской области из-за тяжелого протекания болезни выпустили на свободу 65 тяжелобольных, в числе которых ВИЧ-инфицированные. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко. «За восемь месяцев 2024 года медицинскими комиссиями больниц освидетельствовано 237 человек. За истекший период времени освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью 65 человек», — сказал Левченко. По его словам, в региональных учреждениях ГУФСИН содержатся 2766 ВИЧ-инфицированных, что составляет 22% от общей численности спецконтингента. «Количество осужденных, больных наркоманией, уменьшилось на 7% и составило 311 человек», — отметил начальник пресс-службы ведомства.