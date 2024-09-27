Из свердловских тюрем выпустили на свободу десятки заключенных с ВИЧ

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, коронавирус, covid
В свердловских колониях находятся 2,7 тысячи зараженных ВИЧ Фото:

Из колоний Свердловской области из-за тяжелого протекания болезни выпустили на свободу 65 тяжелобольных, в числе которых ВИЧ-инфицированные. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

«За восемь месяцев 2024 года медицинскими комиссиями больниц освидетельствовано 237 человек. За истекший период времени освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью 65 человек», — сказал Левченко.

По его словам, в региональных учреждениях ГУФСИН содержатся 2766 ВИЧ-инфицированных, что составляет 22% от общей численности спецконтингента. «Количество осужденных, больных наркоманией, уменьшилось на 7% и составило 311 человек», — отметил начальник пресс-службы ведомства.

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Из колоний Свердловской области из-за тяжелого протекания болезни выпустили на свободу 65 тяжелобольных, в числе которых ВИЧ-инфицированные. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко. «За восемь месяцев 2024 года медицинскими комиссиями больниц освидетельствовано 237 человек. За истекший период времени освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью 65 человек», — сказал Левченко. По его словам, в региональных учреждениях ГУФСИН содержатся 2766 ВИЧ-инфицированных, что составляет 22% от общей численности спецконтингента. «Количество осужденных, больных наркоманией, уменьшилось на 7% и составило 311 человек», — отметил начальник пресс-службы ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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