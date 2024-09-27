Заслуженный пилот: обучение российских летчиков под угрозой

Заслуженный пилот России: обучение российских летчиков под угрозой

27 сентября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Заслуженный пилот Олег Смирнов рассказал о проблемах в области обучения пилотов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обучение российских пилотов находится под угрозой. Специализированные заведения сталкиваются с нехваткой тренировочных самолетов, в том числе из-за отсутствия запасных частей для их ремонта и обслуживания. Об этом URA.RU рассказал заслуженный пилот СССР, председатель комитета председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Статья по теме Boeing и Airbus поставили срок «Есть болезненный вопрос — У нас всегда в учебных заведениях были „летающие парты“. Это „пехотное начало“, без всяких изысков, научить человека „чувствовать самолет одним местом“. На нем можно выполнять пилотажные маневры, бочки, мертвые петли. Но мы решили, что не надо производить свои, лучше купить их на Западе. Купили, а теперь они стоят без запчастей», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом URA.RU. Заслуженный пилот добавил, что без тренировочных самолетов «будущее перечеркнуто». Он пояснил, что если в учебных заведениях отсутствуют возможности для обучения пилотов, то в него не будут стремиться поступать. «Не на чем учиться. Если не на чем летать в учебных заведениях, то где же взять летчиков?», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обучение российских пилотов находится под угрозой. Специализированные заведения сталкиваются с нехваткой тренировочных самолетов, в том числе из-за отсутствия запасных частей для их ремонта и обслуживания. Об этом URA.RU рассказал заслуженный пилот СССР, председатель комитета председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Есть болезненный вопрос — У нас всегда в учебных заведениях были „летающие парты“. Это „пехотное начало“, без всяких изысков, научить человека „чувствовать самолет одним местом“. На нем можно выполнять пилотажные маневры, бочки, мертвые петли. Но мы решили, что не надо производить свои, лучше купить их на Западе. Купили, а теперь они стоят без запчастей», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом URA.RU. Заслуженный пилот добавил, что без тренировочных самолетов «будущее перечеркнуто». Он пояснил, что если в учебных заведениях отсутствуют возможности для обучения пилотов, то в него не будут стремиться поступать. «Не на чем учиться. Если не на чем летать в учебных заведениях, то где же взять летчиков?», — резюмировал он.