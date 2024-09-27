В центре Тюмени образовались восьмибалльные пробки. Скрин

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На улицах зафиксированы три аварии
На улицах зафиксированы три аварии Фото:

На центральных улицах Тюмени образовались пробки. Сервис 2ГИС оценивает заторы на восемь баллов из десяти.

«Тюмень, пробки восемь баллов», — такие данные указаны в сервисе. Движение затруднено на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Кирова.

На карте зафиксированы несколько ДТП и ремонт дорог. Аварии произошли на улицах Холодильной, Пролетарской и Федюнинского.

Пробки сковали центральные улицы города
Пробки сковали центральные улицы города
Фото:

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На центральных улицах Тюмени образовались пробки. Сервис 2ГИС оценивает заторы на восемь баллов из десяти. «Тюмень, пробки восемь баллов», — такие данные указаны в сервисе. Движение затруднено на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Кирова. На карте зафиксированы несколько ДТП и ремонт дорог. Аварии произошли на улицах Холодильной, Пролетарской и Федюнинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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