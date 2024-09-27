На улицах зафиксированы три аварии
На центральных улицах Тюмени образовались пробки. Сервис 2ГИС оценивает заторы на восемь баллов из десяти.
«Тюмень, пробки восемь баллов», — такие данные указаны в сервисе. Движение затруднено на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Кирова.
На карте зафиксированы несколько ДТП и ремонт дорог. Аварии произошли на улицах Холодильной, Пролетарской и Федюнинского.
Пробки сковали центральные улицы города
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