Пермский турагент рассказала, сколько стоят путевки на Новый год

Стоимость туров из Перми на Новый год начинается от 45 тысяч рублей

30 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Москва стала одним из самых бюджетных направлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Туры на новогодние каникулы с прямым перелетом из Перми начинаются от 45 тысяч рублей на двоих человек. За эту стоимость можно отметить праздник в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На Новый год есть прямые вылеты из Перми в Калининград, Сочи, Абхазию, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Также открыты продажи путевок в Индию, Египет и Таиланд. Самое выгодное направление — Москва и Санкт-Петербург. Стоимость путевок начинается от 45-50 тысяч рублей на человека», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Среди других российских направлений одним из бюджетных вариантов является Калининград. Туры стоят от 62,2 тысячи рублей на двоих. Вылет из Перми — 31 декабря. Это направление турагент рекомендует бронировать уже сейчас, так как на него всегда высокий спрос. «В том году в конце декабря у туристов сложилась ситуация, что билеты на самолет были, а из отелей приходили отказы. Все было занято. Пришлось отказаться от поездки», — добавила турагент. Затем по стоимости идут туры в Сочи и Абхазию. Цены начинается от 75 тысяч рублей на двоих. Также 31 декабря есть вылет в Минеральные Воды. Там можно посетить не только курорты Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков, но и покататься на горных лыжах на Эльбрусе, Домбае или Архызе. Туры стоят от 87,9 тысячи рублей на двоих. В стоимость зарубежных туров уже включены новогодние банкеты и анимационная программа, поэтому они стоят дороже. Цены на путевки в Египет начинаются от 166 тысяч рублей, а на Гоа — от 242,2 тысячи рублей. Чтобы встретить Новый год в Таиланде, пермякам придется лететь на курорты из других городов. Рейсы из Перми стоят только 19 декабря и 1 января, а стоимость путевок — от 217,9 тысячи и 297,7 тысячи рублей ответственно. Турагент добавила, что ближе к зиме цены на все направления будут подниматься. «Если бюджет не позволяет, можно смотреть путевки без Новогодней ночи, например, с вылетами 2 или 3 января. Как правило, там путевки бывают на порядок дешевле», — отметила Алина Балыбердина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туры на новогодние каникулы с прямым перелетом из Перми начинаются от 45 тысяч рублей на двоих человек. За эту стоимость можно отметить праздник в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На Новый год есть прямые вылеты из Перми в Калининград, Сочи, Абхазию, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Также открыты продажи путевок в Индию, Египет и Таиланд. Самое выгодное направление — Москва и Санкт-Петербург. Стоимость путевок начинается от 45-50 тысяч рублей на человека», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Среди других российских направлений одним из бюджетных вариантов является Калининград. Туры стоят от 62,2 тысячи рублей на двоих. Вылет из Перми — 31 декабря. Это направление турагент рекомендует бронировать уже сейчас, так как на него всегда высокий спрос. «В том году в конце декабря у туристов сложилась ситуация, что билеты на самолет были, а из отелей приходили отказы. Все было занято. Пришлось отказаться от поездки», — добавила турагент. Затем по стоимости идут туры в Сочи и Абхазию. Цены начинается от 75 тысяч рублей на двоих. Также 31 декабря есть вылет в Минеральные Воды. Там можно посетить не только курорты Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков, но и покататься на горных лыжах на Эльбрусе, Домбае или Архызе. Туры стоят от 87,9 тысячи рублей на двоих. В стоимость зарубежных туров уже включены новогодние банкеты и анимационная программа, поэтому они стоят дороже. Цены на путевки в Египет начинаются от 166 тысяч рублей, а на Гоа — от 242,2 тысячи рублей. Чтобы встретить Новый год в Таиланде, пермякам придется лететь на курорты из других городов. Рейсы из Перми стоят только 19 декабря и 1 января, а стоимость путевок — от 217,9 тысячи и 297,7 тысячи рублей ответственно. Турагент добавила, что ближе к зиме цены на все направления будут подниматься. «Если бюджет не позволяет, можно смотреть путевки без Новогодней ночи, например, с вылетами 2 или 3 января. Как правило, там путевки бывают на порядок дешевле», — отметила Алина Балыбердина.