Новые морские курорты в России построят по примеру Египта

Уманский: в России построят морские курорты по примеру Шарм-эль-Шейха в Египте
© Служба новостей «URA.RU»
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В России построят новые курорты на пяти морях
В России построят новые курорты на пяти морях Фото:

Россия использует концепцию городов Шарм-эль-Шейх (Египет) и Канкун (Мексика) для строительства новых курортов. Так Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в разговоре с URA.RU объяснил заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании круглогодичных морских курортов на пяти морях и озере Байкал. 

«Только по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта „Пять морей и озеро Байкал“, который реализуется по поручению президента Владимира Путина», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В программу включены Азовское, Балтийское, Каспийское, Черное и Японское моря и озеро Байкал. Проект затрагивает такие регионы как Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Дагестан, Краснодарский и Приморский край, Крым и Бурятию. Все это, по словам Ильи Уманского — перспективные территории.

«Их круглогодичность не связана с климатом. Чтобы курорты были эффективны, они изначально должны проектироваться так, чтобы не иметь ярко выраженную сезонность. Нельзя, чтобы такие масштабные проекты работали, например, три месяца в году», — замечает Уманский.

Эксперт отмечает, что важно создавать курорты именно с нуля. Как Канкун в Мексике или Шарм-эль-Шейх в Египте, которые получили успех и признание на международной арене. 

«Хороший пример есть и у нас — Имеретинская низменность в Сочи, которая застраивалась к Олимпиаде. Действующие же курорты не могут эффективно развиваться из-за хаотичной нефункциональной застройки, которая не добавляет качества отдыху», — говорит президент РСТ. 

При проектировании круглогодичных зон отдыха, все эти моменты будут учитываться. Это поможет не только создать необходимую инфраструктуру, но и сделать так, чтобы туристы остались довольны.

«Неважно, какая погода за окном — там будет обеспечен закрытый контур для туристов, наличие зимней инфраструктуры, теплые бассейны, крытые аквапарки, которые сформировали бы желание у туристов приехать туда в любой месяц и погоду и получить массу впечатлений и эмоций», — подчеркивает Илья Уманский. 

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Россия использует концепцию городов Шарм-эль-Шейх (Египет) и Канкун (Мексика) для строительства новых курортов. Так Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в разговоре с URA.RU объяснил заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании круглогодичных морских курортов на пяти морях и озере Байкал.  «Только по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта „Пять морей и озеро Байкал“, который реализуется по поручению президента Владимира Путина», — отметил Дмитрий Чернышенко. В программу включены Азовское, Балтийское, Каспийское, Черное и Японское моря и озеро Байкал. Проект затрагивает такие регионы как Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Дагестан, Краснодарский и Приморский край, Крым и Бурятию. Все это, по словам Ильи Уманского — перспективные территории. «Их круглогодичность не связана с климатом. Чтобы курорты были эффективны, они изначально должны проектироваться так, чтобы не иметь ярко выраженную сезонность. Нельзя, чтобы такие масштабные проекты работали, например, три месяца в году», — замечает Уманский. Эксперт отмечает, что важно создавать курорты именно с нуля. Как Канкун в Мексике или Шарм-эль-Шейх в Египте, которые получили успех и признание на международной арене.  При проектировании круглогодичных зон отдыха, все эти моменты будут учитываться. Это поможет не только создать необходимую инфраструктуру, но и сделать так, чтобы туристы остались довольны. «Неважно, какая погода за окном — там будет обеспечен закрытый контур для туристов, наличие зимней инфраструктуры, теплые бассейны, крытые аквапарки, которые сформировали бы желание у туристов приехать туда в любой месяц и погоду и получить массу впечатлений и эмоций», — подчеркивает Илья Уманский. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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