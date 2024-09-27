Авария с иномарками парализовала движение на ЕКАД. Фото

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Две иномарки перекрыли полосу движения Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) вечером 27 сентября выстроилась гигантская пробка в сторону Березовского из-за аварии с двумя иномарками. Об этом рассказал очевидец.

«Авария на ЕКАД. Одна полоса в сторону Березовского перегорожена, собирается большая пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, столкнулись автомобили Kia и Chevrolet. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) вечером 27 сентября выстроилась гигантская пробка в сторону Березовского из-за аварии с двумя иномарками. Об этом рассказал очевидец. «Авария на ЕКАД. Одна полоса в сторону Березовского перегорожена, собирается большая пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, столкнулись автомобили Kia и Chevrolet. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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