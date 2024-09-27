Две иномарки перекрыли полосу движения
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) вечером 27 сентября выстроилась гигантская пробка в сторону Березовского из-за аварии с двумя иномарками. Об этом рассказал очевидец.
«Авария на ЕКАД. Одна полоса в сторону Березовского перегорожена, собирается большая пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, столкнулись автомобили Kia и Chevrolet. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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