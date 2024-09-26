Кандидат на пост мэра Нефтеюганска пытается сорвать выборы

Кандидат на пост главы Нефтеюганска (ХМАО) — сургутский бизнесмен Евгений Городилов — пожаловался в прокуратуру на несоблюдение требований к документам, которые нужно предъявить конкурсной комиссии. Сам предприниматель рассказал URA.RU, что принес оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах. В списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации города, требования предоставить оригиналы нет.
«Я думаю, что конкурс признают незаконным. Дама, которая принимала у меня документы, была удивлена количеством документов и качеством их подготовки. Она спрашивала, зачем я предоставляю оригиналы справок согласно Указу президента № 460, а не по 67-ФЗ, — мол, это не требуется. В Сургуте именно из-за отсутствия оригиналов справок не допустили кандидатов. Необходимо привести все к действующему законодательству», — заявил Городилов.
Именно из-за отсутствие оригинала справки об отсутствии судимости на выборах главы Сургута завернули депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна. У Городилова уже есть опыт в оспаривании результатов избирательной кампании на выборах главы Сургутского района в 2021 году в судебном порядке, однако их итоги остались прежними, а мэр Андрей Трубецкой до сих пор руководит муниципалитетом.
Четвертая попытка избрать мэра Нефтеюганска привлекла 11 кандидатов. Источники, близкие к теневому мэру города — депутату Степану Пыталеву, фаворитом гонки называют и.о. главы города Наталью Халезову, которая, по данным источников URA.RU также подала документы. Причем, сделала это впервые — в предыдущих трех эпизодах выборов градоначальника глава местного депфина не участвовала. С Халезовой будут конкурировать сургутский бизнесмен Евгений Городилов, боец СВО Владимир Ченчик (позывной «Бастон»), сотрудник УКС Сергей Червяков, рантье Лариса Чижова и однофамилец жены первого мэра Ян Исламов.
Данные об остальных кандидатах не раскрываются, но в Югре муссируются слухи о том, что документы мог подать и первый замглавы администрации Макеевки (подшефного города Югры в ДНР) Юрий Чекунов. Если он действительно подавал документы, этот претендент может считаться кандидатом от югорского внутриполитического блока. А это значит, что четвертая попытка выборов снова рискует сорваться.
Ранее URA.RU писало о том, что у врио главы Нефтеюганска Натальи Халезовой растут шансы стать главой города. По данным источников агентства, глава регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков, проводя в начале сентября координационный совет муниципалитетов, устроил потенциальным кандидатам своеобразные «смотрины».
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