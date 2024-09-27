Челябинская ГАИ подтвердила наезд на пенсионерку во дворе

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП с участием пенсионерки, на которую наехал водитель иномарки. Инцидент произошел 27 сентября около дома №9 на улице Комаровского, сообщили в пресс-службе ГАИ областного центра.
«По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем „Тойота“, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина — пешеход 1939 года рождения», — отметили в Госавтоинспекции. Пострадавшая была госпитализирована.
Ранее сообщалось, что в одном из дворов Металлургического района Челябинска была сбита пожилая женщина. Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку. Кадры происшествия попали на камеры домофона.
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