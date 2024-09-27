Челябинская ГАИ подтвердила наезд на пенсионерку во дворе

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Обстоятельства происшествия устанавливаются
Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото:

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП с участием пенсионерки, на которую наехал водитель иномарки. Инцидент произошел 27 сентября около дома №9 на улице Комаровского, сообщили в пресс-службе ГАИ областного центра.

«По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем „Тойота“, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина — пешеход 1939 года рождения», — отметили в Госавтоинспекции. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов Металлургического района Челябинска была сбита пожилая женщина. Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку. Кадры происшествия попали на камеры домофона.

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Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП с участием пенсионерки, на которую наехал водитель иномарки. Инцидент произошел 27 сентября около дома №9 на улице Комаровского, сообщили в пресс-службе ГАИ областного центра. «По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем „Тойота“, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина — пешеход 1939 года рождения», — отметили в Госавтоинспекции. Пострадавшая была госпитализирована. Ранее сообщалось, что в одном из дворов Металлургического района Челябинска была сбита пожилая женщина. Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку. Кадры происшествия попали на камеры домофона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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