Россия и Белоруссия запустят альтернативные авиаперелетам маршруты

Приграничные города Союзного государства свяжет новый маршрут. Вице-премьер Алексей Оверчук вместе с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым провели в Минске заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. На ней они обсудили, в том числе, и развитие железнодорожного сообщения между приграничными городами стран.
По словам Алексея Оверчука, которые приводит пресс-служба правительства, у наших стран есть перспективы и большие резервы для развития железнодорожного сообщения между приграничными центрами. В то же время развитие железнодорожного сообщения потребует внесения изменений в нормативно-правовую базу союза для обеспечения бесшовности перевозок и удобства граждан обоих государств.
«В декабре Союзному государству исполняется четверть века. За это время удалось выстроить слаженное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества. Результаты этой масштабной работы выражаются в показателях нашей взаимной торговли и развития экономик наших стран, а это рост числа рабочих мест и доходов наших людей», — отметил Оверчук.
В целях поддержки туристического потока введены новые авиамаршруты, сообщили в пресс-службе правительства. 3 апреля 2024 года запущен регулярный авиарейс из Бреста в Москву, с 26 апреля — Минск — Махачкала.
Любые совместные меры, направленные на максимальную интеграцию Союзного государства ценны и полезны, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Хотя границы между нашими странами довольно условны, и при пересечении ее на автомобиле, гражданам достаточно предъявить паспорт, даже без проверки на личность.
Остается достаточно печальным тот факт, что авиасообщение между Москвой и Минском остается на международном уровне, а железнодорожное сообщение между столицами достаточно дорогое. Хотя оно быстрое и комфортное», — сообщил Богдан Безпалько.
Ранее власти расширили меры страхования на территории Белоруссии. Ведутся переговоры о таких же мерах в других странах ЕАЭС. Чтобы у наших граждан, попавших в дорожно-транспортное происшествие в другой стране, была возможность получить страховые выплаты. По словам Безпалько, для удобства россиян и белорусов неплохо было бы добиться решения по роумингу мобильной связи.
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