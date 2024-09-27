Взрыв на АЗС в Махачкале повредил энергообъекты

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Взрыв на АЗС в Дагестане вызвал нарушение в работе энергообъектов Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили энергообъекты, что вызвало нарушения в работе по электроснабжению близлежащих районов. Об этом сообщили в компании «Дарэнерго».

«В результате взрыва на АЗС в пригородечка Махалы были повреждены энергообъекты», — говорится в telegram-канале компании. Там же отметили, что специалисты сейчас занимаются восстановлением электроснабжения в регионе и проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. Уточняется, что часть потребителей получают электроэнергию по резервным схемам.

В Махачкале на АЗС произошел взрыв. ЧП произошло в Новом Хушете. На данный момент известно о пяти погибших, еще минимум десять человек пострадали. Однако 14 человек удалось спасти. Больше подробностей- в онлайн-трансляции URA.RU.

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В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили энергообъекты, что вызвало нарушения в работе по электроснабжению близлежащих районов. Об этом сообщили в компании «Дарэнерго». «В результате взрыва на АЗС в пригородечка Махалы были повреждены энергообъекты», — говорится в telegram-канале компании. Там же отметили, что специалисты сейчас занимаются восстановлением электроснабжения в регионе и проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. Уточняется, что часть потребителей получают электроэнергию по резервным схемам. В Махачкале на АЗС произошел взрыв. ЧП произошло в Новом Хушете. На данный момент известно о пяти погибших, еще минимум десять человек пострадали. Однако 14 человек удалось спасти. Больше подробностей- в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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