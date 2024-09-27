Взрыв на АЗС в Махачкале повредил энергообъекты

27 сентября 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Взрыв на АЗС в Дагестане вызвал нарушение в работе энергообъектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили энергообъекты, что вызвало нарушения в работе по электроснабжению близлежащих районов. Об этом сообщили в компании «Дарэнерго». «В результате взрыва на АЗС в пригородечка Махалы были повреждены энергообъекты», — говорится в telegram-канале компании. Там же отметили, что специалисты сейчас занимаются восстановлением электроснабжения в регионе и проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. Уточняется, что часть потребителей получают электроэнергию по резервным схемам. В Махачкале на АЗС произошел взрыв. ЧП произошло в Новом Хушете. На данный момент известно о пяти погибших, еще минимум десять человек пострадали. Однако 14 человек удалось спасти. Больше подробностей- в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили энергообъекты, что вызвало нарушения в работе по электроснабжению близлежащих районов. Об этом сообщили в компании «Дарэнерго». «В результате взрыва на АЗС в пригородечка Махалы были повреждены энергообъекты», — говорится в telegram-канале компании. Там же отметили, что специалисты сейчас занимаются восстановлением электроснабжения в регионе и проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. Уточняется, что часть потребителей получают электроэнергию по резервным схемам. В Махачкале на АЗС произошел взрыв. ЧП произошло в Новом Хушете. На данный момент известно о пяти погибших, еще минимум десять человек пострадали. Однако 14 человек удалось спасти. Больше подробностей- в онлайн-трансляции URA.RU.