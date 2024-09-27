Меликов дал первый комментарий по взрыву в Махачкале

Вся необходимая помощь пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале оказывается. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Вся необходимая помощь оказывается. Основное сосредоточение сил — спасение людей, тушение пожара и выявление последствий», — передает слова Меликова telegram-канал пресс-службы главы Дагестана. Глава региона отметил, что все службы отработали оперативно и будут продолжать информировать людей.
Ранее стало известно, что Меликов выехал на место происшествия. Туда также стянуты все экстренные службы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ЧП на заправке в Дагестане.
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