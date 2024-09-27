Mash: владельца АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, допрашивают

27 сентября 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Владелец автозаправки в Махачкале, где прогремел взрыв, находится на допросе у следователей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Одного из владельцев АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, допрашивают правоохранительные органы. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. «Прямо сейчас Марата Д. допрашивают правоохранители», — передает telegram-канал Mash. Предпринимателю может грозить до 10 лет колонии за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В марте прошлого года на АЗС уже проходила плановая проверка. Однако были ли выявлены какие-либо нарушения, неизвестно. Вечером 27 сентября в Дагестане на автозаправке прогремел взрыв. Telegram-канал Shot пишет, что удалось спасти 14 человек, которые находились в столовой в момент взрыва, в непосредственной близости от эпицентра. Пострадавшие госпитализированы с 90% поверхности ожогами тела. Пять человек погибли. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одного из владельцев АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, допрашивают правоохранительные органы. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. «Прямо сейчас Марата Д. допрашивают правоохранители», — передает telegram-канал Mash. Предпринимателю может грозить до 10 лет колонии за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В марте прошлого года на АЗС уже проходила плановая проверка. Однако были ли выявлены какие-либо нарушения, неизвестно. Вечером 27 сентября в Дагестане на автозаправке прогремел взрыв. Telegram-канал Shot пишет, что удалось спасти 14 человек, которые находились в столовой в момент взрыва, в непосредственной близости от эпицентра. Пострадавшие госпитализированы с 90% поверхности ожогами тела. Пять человек погибли. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.