Mash: владельца АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, допрашивают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, преступник, наказание, преступление, допрос, руки в наручниках, наручники, задержание
Владелец автозаправки в Махачкале, где прогремел взрыв, находится на допросе у следователей Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Одного из владельцев АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, допрашивают правоохранительные органы. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Прямо сейчас Марата Д. допрашивают правоохранители», — передает telegram-канал Mash. Предпринимателю может грозить до 10 лет колонии за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В марте прошлого года на АЗС уже проходила плановая проверка. Однако были ли выявлены какие-либо нарушения, неизвестно.

Вечером 27 сентября в Дагестане на автозаправке прогремел взрыв. Telegram-канал Shot пишет, что удалось спасти 14 человек, которые находились в столовой в момент взрыва, в непосредственной близости от эпицентра. Пострадавшие госпитализированы с 90% поверхности ожогами тела. Пять человек погибли. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одного из владельцев АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, допрашивают правоохранительные органы. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. «Прямо сейчас Марата Д. допрашивают правоохранители», — передает telegram-канал Mash. Предпринимателю может грозить до 10 лет колонии за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В марте прошлого года на АЗС уже проходила плановая проверка. Однако были ли выявлены какие-либо нарушения, неизвестно. Вечером 27 сентября в Дагестане на автозаправке прогремел взрыв. Telegram-канал Shot пишет, что удалось спасти 14 человек, которые находились в столовой в момент взрыва, в непосредственной близости от эпицентра. Пострадавшие госпитализированы с 90% поверхности ожогами тела. Пять человек погибли. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...