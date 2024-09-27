Зеленский назвал разговор с Трампом, где тот хвалил Путина, содержательным

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Владимир Зеленский оценил разговор с Дональдом Трампом, когда тот похвалил Владимира Путина Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал содержательным недавний разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский политик сказал, что хорошо относится к российскому президенту Владимиру Путину. Свою реакцию Зеленский озвучил в telegram-канале.

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Обсудили многие детали. Спасибо за эту встречу!» — написал Зеленский. Он заявил, что представил Трампу свой «план победы» по урегулированию ситуации с Россией. Украинский глава также обозначил, что у него с Трампом общий взгляд на конфликт с Россией. Во время этой же беседы экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским.

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал содержательным недавний разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский политик сказал, что хорошо относится к российскому президенту Владимиру Путину. Свою реакцию Зеленский озвучил в telegram-канале. «Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Обсудили многие детали. Спасибо за эту встречу!» — написал Зеленский. Он заявил, что представил Трампу свой «план победы» по урегулированию ситуации с Россией. Украинский глава также обозначил, что у него с Трампом общий взгляд на конфликт с Россией. Во время этой же беседы экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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