Зеленский назвал разговор с Трампом, где тот хвалил Путина, содержательным

27 сентября 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский оценил разговор с Дональдом Трампом, когда тот похвалил Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский назвал содержательным недавний разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский политик сказал, что хорошо относится к российскому президенту Владимиру Путину. Свою реакцию Зеленский озвучил в telegram-канале. «Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Обсудили многие детали. Спасибо за эту встречу!» — написал Зеленский. Он заявил, что представил Трампу свой «план победы» по урегулированию ситуации с Россией. Украинский глава также обозначил, что у него с Трампом общий взгляд на конфликт с Россией. Во время этой же беседы экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал содержательным недавний разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский политик сказал, что хорошо относится к российскому президенту Владимиру Путину. Свою реакцию Зеленский озвучил в telegram-канале. «Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Обсудили многие детали. Спасибо за эту встречу!» — написал Зеленский. Он заявил, что представил Трампу свой «план победы» по урегулированию ситуации с Россией. Украинский глава также обозначил, что у него с Трампом общий взгляд на конфликт с Россией. Во время этой же беседы экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским.