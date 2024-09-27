Свердловский участок «путинского автобана» перекрыли из-за аварии

Авария перекрыла дорогу на 281 километре Пермского тракта (архивное фото)
На свердловском участке «путинского автобана» перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На 281 километре автодороге Р-242 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто Планируйте свой маршрут заранее. Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Также ведомство напоминает о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.
В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».
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