27 сентября 2024

Свердловский участок «путинского автобана» перекрыли из-за аварии

На Пермском тракте ограничили движение из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Авария перекрыла дорогу на 281 километре Пермского тракта (архивное фото) Фото:

На свердловском участке «путинского автобана» перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На 281 километре автодороге Р-242 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто Планируйте свой маршрут заранее. Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Также ведомство напоминает о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На свердловском участке «путинского автобана» перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На 281 километре автодороге Р-242 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто Планируйте свой маршрут заранее. Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Также ведомство напоминает о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима. В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...