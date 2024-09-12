Свердловский участок «путинского автобана» окутало туманом

На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от поселка городского типа Пышма низкая видимость из-за тумана. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 км 174 туман, низкая видимость!» — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники призвали водителей быть внимательнее. Помимо этого, при плохой видимости нужно особенно следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию.
В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».
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