12 сентября 2024

Свердловский участок «путинского автобана» окутало туманом

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Утренний туман. Пермь, восход, деревья, утро, город, туман, влажность
Автомобилистов призвали быть внимательнее (фото из архива) Фото:

На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от поселка городского типа Пышма низкая видимость из-за тумана. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 км 174 туман, низкая видимость!» — говорится в telegram-канале трассы.

Дорожники призвали водителей быть внимательнее. Помимо этого, при плохой видимости нужно особенно следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».

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На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от поселка городского типа Пышма низкая видимость из-за тумана. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 км 174 туман, низкая видимость!» — говорится в telegram-канале трассы. Дорожники призвали водителей быть внимательнее. Помимо этого, при плохой видимости нужно особенно следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию. В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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