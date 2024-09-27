27 сентября 2024

Индия отказалась покупать газ у России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Индия оказалась от газа из РФ из-за опасности санкций Фото:

Индия не будет покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Об этом заявил министр нефти страны Панкадж Джайн.

«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не касаемся того, что находится под санкциями», — цитирует Джайна Reuters. Уточняется, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений, хотя страна не присоединилась к западным санкциям против России.

Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2».

Как сообщало URA.RU ранее, США используют санкции, наложенные на Россию, чтобы надавить на некоторые страны. Западные санкции не оказали должного влияния на Россию, поэтому через эти ограничения Запад стремится воздействовать на торговых партнеров Москвы. В частности, на Индию, Китай, Азербайджан и ряд других государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индия не будет покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Об этом заявил министр нефти страны Панкадж Джайн. «Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не касаемся того, что находится под санкциями», — цитирует Джайна Reuters. Уточняется, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений, хотя страна не присоединилась к западным санкциям против России. Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2». Как сообщало URA.RU ранее, США используют санкции, наложенные на Россию, чтобы надавить на некоторые страны. Западные санкции не оказали должного влияния на Россию, поэтому через эти ограничения Запад стремится воздействовать на торговых партнеров Москвы. В частности, на Индию, Китай, Азербайджан и ряд других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...