Индия отказалась покупать газ у России

28 сентября 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Индия оказалась от газа из РФ из-за опасности санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индия не будет покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Об этом заявил министр нефти страны Панкадж Джайн. «Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не касаемся того, что находится под санкциями», — цитирует Джайна Reuters . Уточняется, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений, хотя страна не присоединилась к западным санкциям против России. Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2». Как сообщало URA.RU ранее, США используют санкции, наложенные на Россию, чтобы надавить на некоторые страны. Западные санкции не оказали должного влияния на Россию, поэтому через эти ограничения Запад стремится воздействовать на торговых партнеров Москвы. В частности, на Индию, Китай, Азербайджан и ряд других государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индия не будет покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Об этом заявил министр нефти страны Панкадж Джайн. «Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не касаемся того, что находится под санкциями», — цитирует Джайна Reuters. Уточняется, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений, хотя страна не присоединилась к западным санкциям против России. Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2». Как сообщало URA.RU ранее, США используют санкции, наложенные на Россию, чтобы надавить на некоторые страны. Западные санкции не оказали должного влияния на Россию, поэтому через эти ограничения Запад стремится воздействовать на торговых партнеров Москвы. В частности, на Индию, Китай, Азербайджан и ряд других государств.