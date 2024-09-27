27 сентября 2024

Один из основателей Рунета потерял сознание на свидании с женой в СИЗО

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У основателя интернета Солдатова в колонии ухудшилось здоровье (архивное фото) Фото:

У бывшего заместителя министра связи РФ и одного из основателей Рунета Алексея Солдатова, осужденного к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями, возникли проблемы со здоровьем. Сообщается, что он потерял сознание, будучи в СИЗО на свидании с супругой.

«Солдатов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья… Потеряв сознание, упал, ударившись головой о стекло», — процитировал адвоката Солдатова Екатерину Чупарнову РБК.

Издание сообщило, что после инцидента, произошедшего 20 сентября, Солдатов был доставлен в больницу СИЗО «Матросская тишина». У экс-замминистра диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.

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У бывшего заместителя министра связи РФ и одного из основателей Рунета Алексея Солдатова, осужденного к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями, возникли проблемы со здоровьем. Сообщается, что он потерял сознание, будучи в СИЗО на свидании с супругой. «Солдатов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья… Потеряв сознание, упал, ударившись головой о стекло», — процитировал адвоката Солдатова Екатерину Чупарнову РБК. Издание сообщило, что после инцидента, произошедшего 20 сентября, Солдатов был доставлен в больницу СИЗО «Матросская тишина». У экс-замминистра диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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