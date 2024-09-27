Один из основателей Рунета потерял сознание на свидании с женой в СИЗО

28 сентября 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

У основателя интернета Солдатова в колонии ухудшилось здоровье (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU У бывшего заместителя министра связи РФ и одного из основателей Рунета Алексея Солдатова, осужденного к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями, возникли проблемы со здоровьем. Сообщается, что он потерял сознание, будучи в СИЗО на свидании с супругой. «Солдатов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья… Потеряв сознание, упал, ударившись головой о стекло», — процитировал адвоката Солдатова Екатерину Чупарнову РБК. Издание сообщило, что после инцидента, произошедшего 20 сентября, Солдатов был доставлен в больницу СИЗО «Матросская тишина». У экс-замминистра диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бывшего заместителя министра связи РФ и одного из основателей Рунета Алексея Солдатова, осужденного к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями, возникли проблемы со здоровьем. Сообщается, что он потерял сознание, будучи в СИЗО на свидании с супругой. «Солдатов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья… Потеряв сознание, упал, ударившись головой о стекло», — процитировал адвоката Солдатова Екатерину Чупарнову РБК. Издание сообщило, что после инцидента, произошедшего 20 сентября, Солдатов был доставлен в больницу СИЗО «Матросская тишина». У экс-замминистра диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.