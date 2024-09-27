27 сентября 2024

Челябинских железнодорожников будут судить за хищение шести тонн болтов и гаек

© Служба новостей «URA.RU»
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Железная дорога РЖД. Челябинск, поезд, рельсы, горка, пути, вагоны, ржд, железная дорога, железнодорожная магистраль
В Челябинске на железной дороге раскрыли крупную кражу деталей Фото:

Сотрудники транспортной полиции задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в хищении шести тонн железнодорожных деталей и 76 комплектов рельсовых скреплений. Преступление было совершено на территории станции Чурилово.

«Оперативники установили и изъяли похищенные детали в полном объеме — это стыковые болты, гайки, шайбы, а также 76 комплектов рельсовых скреплений. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 680 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что директор одного из челябинских предприятий, которое занимается ремонтом железнодорожных путей, вступил в сговор со своим знакомым, а также с заместителем бригадира и монтером Чуриловской дистанции пути ЮУЖД. Похищенное руководитель планировал сначала реализовать стороннему покупателю, а потом приобрести для нужд своей фирмы уже по заниженной в три раза цене. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Сотрудники транспортной полиции задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в хищении шести тонн железнодорожных деталей и 76 комплектов рельсовых скреплений. Преступление было совершено на территории станции Чурилово. «Оперативники установили и изъяли похищенные детали в полном объеме — это стыковые болты, гайки, шайбы, а также 76 комплектов рельсовых скреплений. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 680 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские выяснили, что директор одного из челябинских предприятий, которое занимается ремонтом железнодорожных путей, вступил в сговор со своим знакомым, а также с заместителем бригадира и монтером Чуриловской дистанции пути ЮУЖД. Похищенное руководитель планировал сначала реализовать стороннему покупателю, а потом приобрести для нужд своей фирмы уже по заниженной в три раза цене. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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