Челябинских железнодорожников будут судить за хищение шести тонн болтов и гаек

28 сентября 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

В Челябинске на железной дороге раскрыли крупную кражу деталей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники транспортной полиции задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в хищении шести тонн железнодорожных деталей и 76 комплектов рельсовых скреплений. Преступление было совершено на территории станции Чурилово. «Оперативники установили и изъяли похищенные детали в полном объеме — это стыковые болты, гайки, шайбы, а также 76 комплектов рельсовых скреплений. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 680 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские выяснили, что директор одного из челябинских предприятий, которое занимается ремонтом железнодорожных путей, вступил в сговор со своим знакомым, а также с заместителем бригадира и монтером Чуриловской дистанции пути ЮУЖД. Похищенное руководитель планировал сначала реализовать стороннему покупателю, а потом приобрести для нужд своей фирмы уже по заниженной в три раза цене. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники транспортной полиции задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в хищении шести тонн железнодорожных деталей и 76 комплектов рельсовых скреплений. Преступление было совершено на территории станции Чурилово. «Оперативники установили и изъяли похищенные детали в полном объеме — это стыковые болты, гайки, шайбы, а также 76 комплектов рельсовых скреплений. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 680 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские выяснили, что директор одного из челябинских предприятий, которое занимается ремонтом железнодорожных путей, вступил в сговор со своим знакомым, а также с заместителем бригадира и монтером Чуриловской дистанции пути ЮУЖД. Похищенное руководитель планировал сначала реализовать стороннему покупателю, а потом приобрести для нужд своей фирмы уже по заниженной в три раза цене. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.