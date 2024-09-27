Якушев пригласил секретарей первичек ЕР поучаствовать в Съезде партии

28 сентября 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Якушева, первички будут находиться в зоне внимания руководства партии постоянно Фото: Роман Наумов © URA.RU Глав первичных отделений «Единой России» позвали принять участие в Съезде партии. Об этом сообщил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. «Договорились, что как минимум раз в год будем встречаться очно в формате федерального Совета первичек. Займемся отработкой проблемных моментов, будем обсуждать, что нужно поменять в работе на местах», — заявил Владимир Якушев на встрече с секретарями в Кирове. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». По словам Якушева, сейчас одна из ключевых задач — появление гарантированных соцлифтов для секретарей первичек. Также пристального внимания и проработки заслуживают вопросы реализации инициатив первичных отделений и грантовый конкурс, позволяющий получить финансирование на конкретные проекты. «С председателем партии Дмитрием Медведевым мы договорились, что определять победителей в таких конкурсах на федеральном уровне будут члены Совета первичек. Это наиболее справедливое решение, так как именно люди „с земли“ знают, какие инициативы имеют прикладное значение и должны получить финансирование», — добавил врио секретаря генсовета ЕР. В Москве 19 сентября прошел первый съезд первичек, на который приехали представители 89 регионов РФ. На встрече обсудили инициативы по поддержке первичных организаций, усиление их роли в работе партии, формирование кадрового резерва, развитие конкурса общественно значимых проектов и их участие в избирательных кампаниях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глав первичных отделений «Единой России» позвали принять участие в Съезде партии. Об этом сообщил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. «Договорились, что как минимум раз в год будем встречаться очно в формате федерального Совета первичек. Займемся отработкой проблемных моментов, будем обсуждать, что нужно поменять в работе на местах», — заявил Владимир Якушев на встрече с секретарями в Кирове. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». По словам Якушева, сейчас одна из ключевых задач — появление гарантированных соцлифтов для секретарей первичек. Также пристального внимания и проработки заслуживают вопросы реализации инициатив первичных отделений и грантовый конкурс, позволяющий получить финансирование на конкретные проекты. «С председателем партии Дмитрием Медведевым мы договорились, что определять победителей в таких конкурсах на федеральном уровне будут члены Совета первичек. Это наиболее справедливое решение, так как именно люди „с земли“ знают, какие инициативы имеют прикладное значение и должны получить финансирование», — добавил врио секретаря генсовета ЕР. В Москве 19 сентября прошел первый съезд первичек, на который приехали представители 89 регионов РФ. На встрече обсудили инициативы по поддержке первичных организаций, усиление их роли в работе партии, формирование кадрового резерва, развитие конкурса общественно значимых проектов и их участие в избирательных кампаниях.