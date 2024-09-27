Свердловскую область затронет порция тропического воздуха

В Свердловской области пик потепления будет в ночь на 30 сентября, когда территорию региона ненадолго затронет тропическая воздушная масса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В выходные на территории Свердловской области сохранится теплая для заключительного периода сентября погода. По северной периферии антициклона в регион продолжает поступать умеренно-теплая воздушная масса. Пик потепления придется на понедельник: в ночь на 30 сентября по высотам на территорию области ненадолго распространится порция тропической воздушной массы», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
28 сентября в Свердловской области ожидается следующая погода: ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а на юге и юго-западе региона она опустится до +1–3 градусов тепла. Дневная температура будет от +16 до +21 градуса.
В Екатеринбурге же прогнозируется малооблачная погода утром и ночью, но во второй половине дня будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер западный и юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, днем возможны порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, днем она повысится до +17-19 градусов тепла.
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