ВС РФ взяли контроль над Макеевкой в ЛНР

Марочко: в скором времени ВСУ могут быть полностью вытеснены из Макеевки

28 сентября 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Армия РФ контролируют большую часть Макеевки в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные почти полностью контролируют Макеевку в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами. «В районе Макеевки сейчас идут очень серьезные боевые действия. Наши военнослужащие практически полностью контролируют населенный пункт, но противник сопротивляется», — цитирует ТАСС комментарий Марочко. Специалист считает, что ВС РФ в ближайшее время полностью освободят Макеевку, действуя с подобным упорством. В результате, украинская группировка может быть выбита из населенного пункта. Ранее сообщалось, что российские войска заняли преобладающую часть Макеевки Луганской Народной Республики. Военные закрепились в западной части населенного пункта за рекой Жеребец, а также на территории фермы в южной части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные почти полностью контролируют Макеевку в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами. «В районе Макеевки сейчас идут очень серьезные боевые действия. Наши военнослужащие практически полностью контролируют населенный пункт, но противник сопротивляется», — цитирует ТАСС комментарий Марочко. Специалист считает, что ВС РФ в ближайшее время полностью освободят Макеевку, действуя с подобным упорством. В результате, украинская группировка может быть выбита из населенного пункта. Ранее сообщалось, что российские войска заняли преобладающую часть Макеевки Луганской Народной Республики. Военные закрепились в западной части населенного пункта за рекой Жеребец, а также на территории фермы в южной части.