ВС РФ взяли контроль над Макеевкой в ЛНР

Марочко: в скором времени ВСУ могут быть полностью вытеснены из Макеевки
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Армия РФ контролируют большую часть Макеевки в ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные почти полностью контролируют Макеевку в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами.

«В районе Макеевки сейчас идут очень серьезные боевые действия. Наши военнослужащие практически полностью контролируют населенный пункт, но противник сопротивляется», — цитирует ТАСС комментарий Марочко.

Специалист считает, что ВС РФ в ближайшее время полностью освободят Макеевку, действуя с подобным упорством. В результате, украинская группировка может быть выбита из населенного пункта.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли преобладающую часть Макеевки Луганской Народной Республики. Военные закрепились в западной части населенного пункта за рекой Жеребец, а также на территории фермы в южной части.

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Российские военные почти полностью контролируют Макеевку в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами. «В районе Макеевки сейчас идут очень серьезные боевые действия. Наши военнослужащие практически полностью контролируют населенный пункт, но противник сопротивляется», — цитирует ТАСС комментарий Марочко. Специалист считает, что ВС РФ в ближайшее время полностью освободят Макеевку, действуя с подобным упорством. В результате, украинская группировка может быть выбита из населенного пункта. Ранее сообщалось, что российские войска заняли преобладающую часть Макеевки Луганской Народной Республики. Военные закрепились в западной части населенного пункта за рекой Жеребец, а также на территории фермы в южной части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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