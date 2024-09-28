ВС РФ взяли контроль над Макеевкой в ЛНР

Российские военные почти полностью контролируют Макеевку в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами.
«В районе Макеевки сейчас идут очень серьезные боевые действия. Наши военнослужащие практически полностью контролируют населенный пункт, но противник сопротивляется», — цитирует ТАСС комментарий Марочко.
Специалист считает, что ВС РФ в ближайшее время полностью освободят Макеевку, действуя с подобным упорством. В результате, украинская группировка может быть выбита из населенного пункта.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли преобладающую часть Макеевки Луганской Народной Республики. Военные закрепились в западной части населенного пункта за рекой Жеребец, а также на территории фермы в южной части.
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