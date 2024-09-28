Житель Курска погиб, закрывая жену от дрона

Житель села Большое Солдатское, расположенного в Курской области, погиб во время атаки ВСУ. По словам знакомой погибшего, он регулярно ездил в Курск, чтобы привезти односельчанам продукты. В день, когда произошла трагедия, мужчина ехал за очередной партией гумпомощи. По дороге на его автомобиль был сброшен беспилотник. Сельчанин закрыл жену своим телом и скончался на месте.
«Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить, и дрон упал. Он закрыл собой жену», — рассказала знакомая погибшего мужчины. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что односельчанин скончался на месте. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии.
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