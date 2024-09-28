Житель Курска погиб, закрывая жену от дрона

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Во время атаки ВСУ мужчина закрыл собой жену и погиб Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Житель села Большое Солдатское, расположенного в Курской области, погиб во время атаки ВСУ. По словам знакомой погибшего, он регулярно ездил в Курск, чтобы привезти односельчанам продукты. В день, когда произошла трагедия, мужчина ехал за очередной партией гумпомощи. По дороге на его автомобиль был сброшен беспилотник. Сельчанин закрыл жену своим телом и скончался на месте.

«Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить, и дрон упал. Он закрыл собой жену», — рассказала знакомая погибшего мужчины. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что односельчанин скончался на месте. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Житель села Большое Солдатское, расположенного в Курской области, погиб во время атаки ВСУ. По словам знакомой погибшего, он регулярно ездил в Курск, чтобы привезти односельчанам продукты. В день, когда произошла трагедия, мужчина ехал за очередной партией гумпомощи. По дороге на его автомобиль был сброшен беспилотник. Сельчанин закрыл жену своим телом и скончался на месте. «Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить, и дрон упал. Он закрыл собой жену», — рассказала знакомая погибшего мужчины. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что односельчанин скончался на месте. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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