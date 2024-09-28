Житель Курска погиб, закрывая жену от дрона

28 сентября 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Во время атаки ВСУ мужчина закрыл собой жену и погиб Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Житель села Большое Солдатское, расположенного в Курской области, погиб во время атаки ВСУ. По словам знакомой погибшего, он регулярно ездил в Курск, чтобы привезти односельчанам продукты. В день, когда произошла трагедия, мужчина ехал за очередной партией гумпомощи. По дороге на его автомобиль был сброшен беспилотник. Сельчанин закрыл жену своим телом и скончался на месте. «Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить, и дрон упал. Он закрыл собой жену», — рассказала знакомая погибшего мужчины. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что односельчанин скончался на месте. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель села Большое Солдатское, расположенного в Курской области, погиб во время атаки ВСУ. По словам знакомой погибшего, он регулярно ездил в Курск, чтобы привезти односельчанам продукты. В день, когда произошла трагедия, мужчина ехал за очередной партией гумпомощи. По дороге на его автомобиль был сброшен беспилотник. Сельчанин закрыл жену своим телом и скончался на месте. «Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить, и дрон упал. Он закрыл собой жену», — рассказала знакомая погибшего мужчины. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что односельчанин скончался на месте. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии.