В Нижнем Тагиле ночью 28 сентября водитель Lada Largus при повороте столкнулась с Chevrolet Cruze. В результате аварии погиб пассажир иномарки, который заказал поездку с водителем через приложение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель Lada Largus, двигаясь со стороны г. Нижний Тагил, при повороте налево из крайней правой полосы не предоставила преимущество и допустила столкновение с движущимся слева в попутном направлении Chevrolet Cruze… Погиб пассажир Chevrolet, а также травмировались оба водителя машин», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пассажир — житель Нижнего Тагила. В момент ДТП он находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего ударился головой. В момент аварии водитель Chevrolet был трезв. В каком состоянии находилась водитель Lada покажет медицинский анализ ее крови. По факту аварии ведутся следственные мероприятия.
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