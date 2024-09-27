27 сентября 2024

В жесткой аварии в Нижнем Тагиле погиб попутчик водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир заказал поездку через приложение
Пассажир заказал поездку через приложение Фото:

В Нижнем Тагиле ночью 28 сентября водитель Lada Largus при повороте столкнулась с Chevrolet Cruze. В результате аварии погиб пассажир иномарки, который заказал поездку с водителем через приложение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель Lada Largus, двигаясь со стороны г. Нижний Тагил, при повороте налево из крайней правой полосы не предоставила преимущество и допустила столкновение с движущимся слева в попутном направлении Chevrolet Cruze… Погиб пассажир Chevrolet, а также травмировались оба водителя машин», — говорится в telegram-канале ведомства.

Пассажир — житель Нижнего Тагила. В момент ДТП он находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего ударился головой. В момент аварии водитель Chevrolet был трезв. В каком состоянии находилась водитель Lada покажет медицинский анализ ее крови. По факту аварии ведутся следственные мероприятия.

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В Нижнем Тагиле ночью 28 сентября водитель Lada Largus при повороте столкнулась с Chevrolet Cruze. В результате аварии погиб пассажир иномарки, который заказал поездку с водителем через приложение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель Lada Largus, двигаясь со стороны г. Нижний Тагил, при повороте налево из крайней правой полосы не предоставила преимущество и допустила столкновение с движущимся слева в попутном направлении Chevrolet Cruze… Погиб пассажир Chevrolet, а также травмировались оба водителя машин», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажир — житель Нижнего Тагила. В момент ДТП он находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего ударился головой. В момент аварии водитель Chevrolet был трезв. В каком состоянии находилась водитель Lada покажет медицинский анализ ее крови. По факту аварии ведутся следственные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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