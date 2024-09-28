За ночь над Белгородом и Курском уничтожены пять БПЛА

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За ночь были сбиты четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в МО РФ
За ночь были сбиты четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов [над российскими территориями]», — сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью и один — над Курской.

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Российские ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов [над российскими территориями]», — сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью и один — над Курской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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