За ночь над Белгородом и Курском уничтожены пять БПЛА

За ночь были сбиты четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов [над российскими территориями]», — сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью и один — над Курской.
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