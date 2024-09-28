Очевидцы взрыва на АЗС в Дагестане боятся, что ЧП повторится

Рядом с АЗС, на которой произошел взрыв, найдены канистры с топливом (архивное фото)
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
Жители Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв на заправочной станции, переживают, что ЧП повторится. Рядом с местом происшествия они обнаружили канистры с топливом.
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«Рядом с местом происшествия в Дагестане расположены десять цистерн с топливом. Они могли взорваться в любую минуту из-за возможных повторных взрывов», — говорят очевидцы. На месте происшествия сейчас работают журналисты РЕН ТВ.
Взрыв в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. Известно, что 11 человек погибли, еще 22 пострадали. В Дагестане 28 сентября объявлен день траура.
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