Очевидцы взрыва на АЗС в Дагестане боятся, что ЧП повторится

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Рядом с АЗС, на которой произошел взрыв, найдены канистры с топливом (архивное фото) Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Жители Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв на заправочной станции, переживают, что ЧП повторится. Рядом с местом происшествия они обнаружили канистры с топливом.

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«Рядом с местом происшествия в Дагестане расположены десять цистерн с топливом. Они могли взорваться в любую минуту из-за возможных повторных взрывов», — говорят очевидцы. На месте происшествия сейчас работают журналисты РЕН ТВ.

Взрыв в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. Известно, что 11 человек погибли, еще 22 пострадали. В Дагестане 28 сентября объявлен день траура.

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Жители Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв на заправочной станции, переживают, что ЧП повторится. Рядом с местом происшествия они обнаружили канистры с топливом. «Рядом с местом происшествия в Дагестане расположены десять цистерн с топливом. Они могли взорваться в любую минуту из-за возможных повторных взрывов», — говорят очевидцы. На месте происшествия сейчас работают журналисты РЕН ТВ. Взрыв в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. Известно, что 11 человек погибли, еще 22 пострадали. В Дагестане 28 сентября объявлен день траура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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