Российские военные взяли под огневой единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщил заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов.
«Противнику сейчас отрезается логистика, потому что у них с этим проблемы, они активно жалуются на то, что у них единственная логистическая дорога для снабжения, и эта дорога под нашим огневым контролем», — сообщил Рассказов ТАСС. Он добавил, что сейчас российские войска прорабатывают и другие скрытые пути логистики.
Евгений Рассказов отметил, что разведцентр и аналитический центр ведут активную работу. Благодаря их сотрудничеству удается находить информацию о маневрах и укреплениях бойцов ВСУ.
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