Армия и оружие ВС РФ взяли под контроль единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра 28 сентября 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Российские войска взяли под контроль единственную дорогу снабжения ВСУ у Часова Яра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российские военные взяли под огневой единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщил заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов. «Противнику сейчас отрезается логистика, потому что у них с этим проблемы, они активно жалуются на то, что у них единственная логистическая дорога для снабжения, и эта дорога под нашим огневым контролем», — сообщил Рассказов ТАСС. Он добавил, что сейчас российские войска прорабатывают и другие скрытые пути логистики. Евгений Рассказов отметил, что разведцентр и аналитический центр ведут активную работу. Благодаря их сотрудничеству удается находить информацию о маневрах и укреплениях бойцов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные взяли под огневой единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщил заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов. «Противнику сейчас отрезается логистика, потому что у них с этим проблемы, они активно жалуются на то, что у них единственная логистическая дорога для снабжения, и эта дорога под нашим огневым контролем», — сообщил Рассказов ТАСС. Он добавил, что сейчас российские войска прорабатывают и другие скрытые пути логистики. Евгений Рассказов отметил, что разведцентр и аналитический центр ведут активную работу. Благодаря их сотрудничеству удается находить информацию о маневрах и укреплениях бойцов ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям