ВС РФ взяли под контроль единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра

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Российские войска взяли под контроль единственную дорогу снабжения ВСУ у Часова Яра Фото:

Российские военные взяли под огневой единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщил заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов.

«Противнику сейчас отрезается логистика, потому что у них с этим проблемы, они активно жалуются на то, что у них единственная логистическая дорога для снабжения, и эта дорога под нашим огневым контролем», — сообщил Рассказов ТАСС. Он добавил, что сейчас российские войска прорабатывают и другие скрытые пути логистики.

Евгений Рассказов отметил, что разведцентр и аналитический центр ведут активную работу. Благодаря их сотрудничеству удается находить информацию о маневрах и укреплениях бойцов ВСУ.

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Российские военные взяли под огневой единственную дорогу снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщил заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов. «Противнику сейчас отрезается логистика, потому что у них с этим проблемы, они активно жалуются на то, что у них единственная логистическая дорога для снабжения, и эта дорога под нашим огневым контролем», — сообщил Рассказов ТАСС. Он добавил, что сейчас российские войска прорабатывают и другие скрытые пути логистики. Евгений Рассказов отметил, что разведцентр и аналитический центр ведут активную работу. Благодаря их сотрудничеству удается находить информацию о маневрах и укреплениях бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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